Hamburg, 10. Mai 2023 Hamburger Hafen und Logistik AG Weg frei für die Finalisierung der Beteiligung von CSPL am CTT Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, die Minderheitsbeteiligung des chinesischen Unternehmens COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) am Container Terminal Tollerort (CTT) in Höhe von 24,9 Prozent freizugeben. Alle Fragen im Rahmen des Investitionsprüfverfahrens konnten gemeinsam in intensiven, konstruktiven Gesprächen geklärt werden. Die Entscheidung ermöglicht es, den CTT nun zu einem bevorzugten Umschlagpunkt des langjährigen HHLA-Kunden COSCO auszubauen, wo Ladungsströme zwischen Asien und Europa konzentriert werden. Aktuell ist China der größte Handelspartner Deutschlands und des Hamburger Hafens: Rund 30 Prozent der Waren, die im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, kommen aus China oder gehen nach China. Die Minderheitsbeteiligung von CSPL sichert damit Beschäftigung und stärkt Hamburgs nationale und internationale Bedeutung als Logistikstandort sowie die Industrienation Deutschland. Rund 1,35 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen von den Häfen ab. Die HHLA ist sich ihrer Bedeutung für die Versorgung von Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland und Europa bewusst. HHLA und CSPL werden die Transaktion nun zeitnah finalisieren. Alle wesentlichen Fakten zur Beteiligung finden Sie auch auf unserer Website .



Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de



Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

E-mail: investor-relations@hhla.de



