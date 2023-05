Die Partnerschaft unterstützt Unternehmen beim Wechsel in die Cloud und dabei, ihren Kunden fließende Erlebnisse zu bieten

Five9 (NASDAQ: FIVN), ein führender Anbieter der Intelligent CX Platform und das Traditionsunternehmen WTG, ein globaler Anbieter von Technologielösungen, gaben heute in Rahmen des CX Summits EMEA in Porto ihre strategische Partnerschaft bekannt.

Beide Partner bringen langjährige Expertise in unterschiedlichen Bereichen mit, die sich perfekt ergänzen. Gemeinsam werden die Partner die Cloud-, Digitalisierungs- und Customer Experience-Projekte ihrer Kunden verbessern. Durch die Kombination der Cloud-basierten Contact Center- und KI-Lösungen von Five9 mit der Technologie-Expertise sowie den Beratungs- und Integrationsleistungen von WTG profitieren die Kunden von einem breiten Portfolio an innovativen Lösungen und Services. Die gemeinsame Expertise der beiden Partner hilft Kunden dabei, individuelle Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Effizienz zu steigern.

Kommunikation und Kundenerlebnis werden zunehmend zu einem Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Unternehmens. Hat ein Kunde einmal schlechte Erfahrungen gemacht, entscheidet er sich oft gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. An dieser Stelle kommen die beiden Partner ins Spiel: WTG bringt als Full-Service-Anbieter mehr als 100 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Kommunikation, Sicherheitssysteme, Leitstellentechnik sowie Softwareentwicklung in die Partnerschaft ein. Five9 ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Contact Center-Lösungen für Unternehmen jeder Größe. Die Intelligent CX-Plattform von Five9 bietet eine umfassende Suite von Anwendungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung, Steigerung der Produktivität und Optimierung von Geschäftsprozessen.

Ein starkes Netzwerk

In der sich schnell verändernden IT- und Kommunikationsbranche zeichnet sich eine logische Entwicklung ab. Unternehmen, die die Bedürfnisse ihrer Kunden im Blick haben, entwickeln nicht alle Anwendungen und Dienste intern, sondern nutzen Synergien für gemeinsame Projekte. Starke Partnernetzwerke werden daher immer wichtiger.

Five9 setzt in Europa auf diesen Ansatz und hat ein starkes Partner-Ökosystem aufgebaut. Nun gehört auch WTG mit weitreichender Erfahrung als Digitalisierungsexperte zu diesem Netzwerk. Davon profitieren alle Kunden.

"Wir freuen uns sehr, mit WTG zusammenzuarbeiten und die Vorteile unserer Lösungen gemeinsam anzubieten. Schon bei unserem ersten Kontakt mit WTG haben wir die Sorgfalt erkannt, mit der WTG den Auswahlprozess neuer Partner angeht. Unsere Zusammenarbeit hilft Kunden, ihre Digitalisierung effektiv voranzutreiben und ihr Kundenerlebnis zu optimieren", kommentiert Roland Lunck, Senior Director Channels DACH bei Five9.

Hohe Ziele gesteckt

Die Zusammenarbeit hat bereits begonnen, und die Unternehmen planen bis Ende des Jahres viele gemeinsame Projekte in den Bereichen Cloud, Digitalisierung und Customer Experience.

"WTG ist begeistert von der innovativen Five9 Intelligent CX Platform mit ihrer Flexibilität und Leistungsfähigkeit", kommentiert Dirk Walla, CEO bei WTG. "Als Experten für die Analyse, Optimierung und Umsetzung kundenspezifischer UCC-Strategien freuen wir uns darauf, Unternehmen in gemeinsamen Projekten mit Five9 die bestmögliche Unterstützung bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung für herausragende Kundenerlebnisse zu bieten."

Über WTG

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und 350 Mitarbeiter bundesweit, in Polen, in der Schweiz und den USA das ist die WTG, einer der führenden Anbieter von technologischen Lösungen, die Unternehmen erfolgreicher und sicherer machen. Als Full Service Provider liefert die WTG individuelle IT- und Kommunikationslösungen, innovative Sicherheitssysteme, zukunftsweisende Leitstellentechnik, verlässliche Healthcare-Konzepte und agile Software Services. Als Treiber der Digitalisierung begleitet die WTG ihre Kunden in die technologische Zukunft.

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet ein umfassendes Lösungspaket für die Orchestrierung fließender Kundenerlebnisse und die Stärkung der Agenten. Unsere Cloud-native, mandantenfähige, skalierbare, zuverlässige und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omni-Channel-Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.000 Partner sowie innovative, praktische KI, Automatisierung und Journey Analytics, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 bringt die Kraft von Menschen, Partnern und Technologie in mehr als 2.500 Organisationen weltweit ein. Durch diese Kombination unterstützt Five9 die Kundenbedürfnisse vom ersten Tag an und löst unser Kundenversprechen ein: "Wir halten unser CX-Versprechen, damit Sie Ihres halten können."

Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com

