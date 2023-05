Vaduz (ots) -



Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Mittwoch, 10. Mai 2023, Benno Marxer zu einer Verdienstzeichenverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.



Dem Geehrten, welcher nicht nur Gründer, sondern seit 40 Jahren auch Leiter und treibende Kraft hinter der Big Band Liechtenstein ist, wurde für seine Pionierarbeit in diesem Bereich das Fürstlich Liechtensteinische Goldene Verdienstzeichen verliehen.



