BERLIN (dpa-AFX) - Der chinesische Staatskonzern Cosco darf wie bislang vorgesehen lediglich 24,99 Prozent der Anteile am Container-Terminal Tollerort des Hamburger Hafenbetreibers HHLA erwerben. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch in Berlin mit. Das Terminal gelte inzwischen als Betreiber kritischer Infrastruktur.