Der S&P 500 konnte am heutigen Mittwoch im bisherigen Tageshoch bis 4.154 Punkte ansteigen, prallte dann aber erneut am Widerstand um 4.160 Punkte ab und kam erneut zurück. Aktuell notiert der S&P 500 direkt am 10er-EMA im Bereich von 4.120 Punkten. Am 10er-EMA könnte der S&P 500 die aktuelle Korrektur zunächst beenden und eine Gegenbewegung bis 4.140/4.150 Punkte starten. Rutscht der S&P 500 hingegen weiter ab, würde bei einem nachhaltigen Kursrutsch ...

