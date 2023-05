EINLADUNG ZUR VERANSTALTUNG FÜR MEDIENVERTRETER/INNEN

BAAR, Schweiz, May 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Einladung zum Breastfeeding & Lactation Symposium 2023 von Medela - für den europäischen Sprachraum

Gemeinsam für einen neuen Ansatz der Laktationsunterstützung auf der Neugeborenenstation

Wir möchten Sie gerne zur Teilnahme am europäischen Breastfeeding & Lactation Symposium 2023 von Medela einladen, das am 23. Juni 2023 per Live-Streaming stattfindet.

Mütter von vulnerablen Säuglingen und Frühgeborenen in Europa sehen sich weiterhin mit Barrieren für ein erfolgreiches Stillen konfrontiert. Mit der Austragung dieses Symposiums möchten wir die Experten auf dem Gebiet des Stillens und der Laktation zusammenbringen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Muttermilch und Laktation auszutauschen und Instrumente zur Verbesserung der Qualität der Stillbetreuung und der Säuglingsernährung auf den europäischen Neugeborenenstationen bereitzustellen.

Details zur Veranstaltung:

Datum: 23. Juni 2023

Uhrzeit: 12:30 bis 18:00 Uhr (MEZ)

Format: Live-Streaming, online

Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos

Sprache: Englisch; Live-Audio-Übersetzung in Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Weitere Informationen über die Veranstaltung, Vortragenden, Tagesordnung und Abstracts: https://www.medela.com/europe-symposium (https://www.medela.com/europe-symposium)

ANMELDUNG per E-Mail an media.inquiries@medela.com (mailto:media.inquiries@medela.com) (nur für Medienvertreter/innen)

Wir bitten medizinische Fachkräfte, sich über unsere EU-Symposium-Website anzumelden: https://www.medela.com/europe-symposium (https://www.medela.com/europe-symposium)



Vortragende und Highlights der Tagesordnung:

Prof. Lars Bode (USA): Die Laktation als biologisches System: Dynamik der Zusammensetzung der Muttermilch (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/prof-lars-bode)

Prof. Donna Geddes (AUS): Die Laktation als biologisches System: Bedeutung der Dosis (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/donna-geddes)

Prof. Diane Spatz (USA): Ein Aufruf zum Handeln: Bessere Ergebnisse bei der Muttermilch und beim Stillen durch Priorisierung einer effektiven Initiierung der Laktation (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/prof-diane-spatz)

Dr. Rebecca Hoban (KAN): Initiierung der Laktation: Prophylaktische Laktationsunterstützung als Behandlungsstandard bei Müttern von Neugeborenen auf der Intensivstation (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/rebecca-hoban)

Dr. Sarah Bates (VK): Spotlight: Verbesserung der Überlebenschancen und Entwicklung von Frühgeborenen durch Optimierung der frühen Muttermilch - ein nationales Toolkit zur Qualitätsverbesserung von der British Association of Perinatal Medicine (BAPM) (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/sarah-bates)

Prof. Neena Modi (VK): Perspektiven: Der Muttermilch der Mütter auf der Neugeborenenstation eine höhere Priorität einräumen - Bedarf an standardisierten Kennzahlen für die Laktation und die Säuglingsernährung (https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2023/neena-modi)

Nach jeder Sitzung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in interaktiven Foren mit den Vortragenden diskutieren und Fragen stellen.

Wir koordinieren gerne Gespräche mit den aufgeführten Referentinnen und Referenten zwischen dem 12. Juni und dem 7. Juli, wobei am 23. Juni 2023 den ganzen Tag keine Gespräche stattfinden. Bitte teilen Sie uns Ihre Gesprächswünsche per E-Mail an media.inquiries@medela.combis zum 9. Juni 2023 mit.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an media.inquiries@medela.com. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Über Medela

Mit kontinuierlicher Forschung, der Beobachtung des natürlichen Verhaltens und dem Wissen um die Bedürfnisse der Kunden setzt Medela Wissenschaft in die Praxis um: "Wissenschaft" wird zu "Pflege". Auf diese Weise fördert Medela die Gesundheit von Generationen. Medela unterstützt Millionen von Müttern, Babys, Patienten und medizinischen Fachkräften in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Als erste Wahl im Gesundheitswesen für mehr als 6 Millionen Krankenhäuser und Haushalte auf der ganzen Welt bietet Medela führende forschungsbasierte Still- und Babyprodukte, Healthcare-Lösungen für Krankenhäuser und klinische Ausbildung. Medela hat sich der Aufgabe verschrieben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, das Leben zu erleichtern und zu verbessern sowie wegweisende Produkte zu entwickeln, die Müttern, Babys und Patienten helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medela.com.

