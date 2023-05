Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Aktien Frankfurt: US-Inflationsdaten schieben Dax nur leicht an US-Inflationsdaten haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur vorübergehend ein klein wenig Schwung beschert. Insgesamt zeigte sich der Dax aber weiter träge unterhalb der runden Marke von 16 000 Punkten. weiterlesen Europa Gemeinsame Gaseinkäufe in der EU werden weiter vorangetrieben Die gemeinsamen Gaseinkäufe in der ...

