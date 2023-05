Die Partnerschaft von Fluence mit dem israelischen Unternehmen Trichome demonstriert die Machbarkeit des Anbaus hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit einem effizienten, standardisierten vertikalen Anbaumodell

Fluence, ein weltweiter Marktführer bei energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat Trichome, eine israelische Anlage für den Anbau von erstklassigem medizinischem Cannabis, bei der Erprobung des Konzepts der zweistufigen vertikalen Landwirtschaft in einem städtischem Zentrum mit Erfolg unterstützt.

Fluence LEDs inside Trichome's urban facility have supported 17 full crop growing cycles, all with greater than expected results. (Photo: Business Wire)

Um eine urbane vertikale Anbaufläche in Qiryat Gat, Israel, erfolgreich in Betrieb nehmen zu können, musste Trichome mit den richtigen Lösungspartnern kooperieren, um den Platzbedarf zu maximieren und zugleich die Qualität und die Automatisierung für jeden Schritt des Prozesses zu optimieren. Um die kompakte, herausfordernde Umgebung des Innenbereichs und die Komplexität, die mit dem stufenweisen Anbau verbunden ist, optimal zu gestalten, wandte sich Trichome an Fluence aufgrund dessen marktführender LED-Beleuchtungslösungen, der regionalen Servicekapazitäten über den israelischen Fluence-Vertriebspartner REMY und der unternehmensinternen Gartenbauexperten, die bei der Planung, Installation und Überwachung des Einsatzes der integrierten Beleuchtungstechnologie zur Seite stehen.

"Dank der Partnerschaft mit Fluence mussten wir das Rad nicht neu erfinden, sondern haben uns für die besten Räder auf dem Markt entschieden", so Tony Levi, Mitbegründer und CEO von Trichome. "Standardisierung, Langlebigkeit und Optimierung sind kritische Faktoren für die Produktion hochwertiger Cannabisblüten. Das Expertenteam von Fluence hat uns dabei unterstützt, all diese Ziele in einem urbanen Betrieb innerhalb der Stadtgrenzen zu erreichen."

Trichome installierte Beleuchtungssysteme von Fluence in seiner vollständig standardisierten Anlage für den Anbau von medizinischem Cannabis. Um die Hindernisse zu überwinden, die sich durch aus den geringeren Abständen zwischen den Pflanzen und die künstliche Beleuchtung in vertikalen Farmen ergeben, arbeitete Fluence eng mit REMY, Levi und dem Trichome-Team zusammen, um die Einschränkungen der Anlage zu verstehen. Schließlich entwickelte Fluence für Trichome ein spezielles System, das die Serien SPYDR 2i, SPYDR 2x und RAZR Modular beinhaltet. Trichome hat 17 komplette Anbauzyklen mit Fluence-Beleuchtungssystemen abgeschlossen. Die Ergebnisse haben alle Erwartungen übertroffen: überdurchschnittliche Erträge, höherer Terpen-Gehalt als prognostiziert und hohe Cannabinoid-Gehalte.

"Wir sind begeistert von der Reaktion unserer Pflanzen auf die LED-Beleuchtung von Fluence", berichtet Steve Abboud, Chefanbauer bei Trichome. "Unsere Cannabispflanzen nehmen das Licht der Fluence-Leuchten auf und spiegeln dessen Qualität mit der Blüte wider. Dank der LEDs von Fluence konnten wir die Lichtintensität standardisieren, unsere Anbaumethoden präziser steuern und eine gleichmäßige Ernte erzielen."

"Die Kooperation mit Trichome bei Beleuchtungslösungen war ein faszinierender und ambitionierter Prozess, bei dem beide Seiten viel gelernt haben", so Jörg Meyer-Brenken, Lead Account Manager, Cannabis EMEA bei Fluence. "Das Produkt von Trichome ist herausragend, aber besonders stolz macht mich das Feedback des Marktes und der Patienten. Trichome ist es gelungen, neue Maßstäbe für die urbane Landwirtschaft zu setzen."

??LED-Beleuchtungslösungen von Fluence können von lizenzierten Anbauern in Ländern erworben werden, in denen der Anbau von Cannabis gesetzlich erlaubt ist.

Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und setzt sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern ein. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit der Signify-Sparte Digital Solutions. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.science.

Über REMY

REMY 108 LTD wurde 2008 gegründet und hat sich auf die Planung, Installation, Integration und Qualitätssicherung von agronomischen Beleuchtungslösungen in großem Maßstab sowie auf den Kundendienst und die Unterstützung für den kommerziellen Pflanzen- und Lebensmittelanbau in Israel und darüber hinaus spezialisiert. REMY stellt seinen Kunden seit 2011 agronomische Beleuchtungseinrichtungen bereit der Schwerpunkt des Unternehmens seit 2018. Als autorisierter Wiederverkäufer von LED-Beleuchtungslösungen der Marke Fluence bietet das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Yanuv heute auch Schulungen zur agronomischen Beleuchtung an. Weitere Informationen über REMY unter https://www.remy.co.il/en/grow.

Über Trichome

Trichome, ein israelisches Agritech-Unternehmen, kombiniert zwei sich ergänzende Welten: hochwertige Cannabis-Landwirtschaft und richtungweisende Cannabis-Technologien. Die Unternehmensphilosophie stützt sich auf drei Säulen: Indoor Growth by Advanced Technology, ein internationales Team von Cannabis-Experten und die feinsten, hochwertigsten Sorten. Trichome besitzt die größte Indoor-Anlage für den medizinischen Cannabis-Anbau im Nahen Osten. Die mehrschichtige Anlage mit neun Blühräumen erstreckt sich über 7.000 Quadratmeter und verfügt über eine Jahresproduktionskapazität von sechs Tonnen qualitativ hochwertiger, konsistenter und standardisierter Blütenstände. Trichome nutzt verschiedene Vertriebskanäle, einschließlich der eigenen Marke und White Label. Weitere Informationen unter www.trichome-il.com.

