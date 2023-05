Im Rahmen seiner Beteiligung an Serene Investment Management LLC meldet Nexsan im ersten Quartal starke Buchungen und erfolgversprechende Strategie zur Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Quartalen

Nexsan gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein anspruchsvolles Ergebnisziel im ersten Quartal noch übertreffen konnte. Nachdem das Unternehmen im Februar von der Serene Investment Management LLC übernommen wurde, hat die Eigentümerschaft von Serene das Unternehmen Nexsan rasch in eine Phase des Wachstums, der Innovation und Rentabilität zurückkehren lassen.

Unter dem neuen Besitz von Serene Investment Management LLC bestand die erste Zielsetzung darin, erfahrene Technologieführer einzubinden, um eine neue Wachstumsphase einzuleiten und die Eigentumsvision einer stetigen hochwertigen Produktinnovation, Bereitstellung und beispiellosen Kundenzufriedenheit umzusetzen. Bei einem der erfahrenen Technologieführer handelt es sich dabei um Dan Shimmerman, den neuen CEO von Nexsan, der über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung einer strategischen Vision und der Durchführung sowie der Schaffung von Mehrwert für alle Stakeholder im Bereich Unternehmenstechnologie verfügt.

"Die Zukunft ist unglaublich rosig für alle bei Nexsan was unsere treuen Kunden und Partner einschließt", erläuterte Dan Shimmerman, CEO von Nexsan. "Das von Serene übernommene Unternehmen ist bestrebt, in das Geschäft zu investieren und das stetige Wachstum zu befeuern. Wir erhielten das Gesamtkapital, das wir benötigen, um die Innovation und Bereitstellung der zuverlässigsten und kosteneffektiven Datenspeicherlösungen fortzuführen, welche die spezifischen und zentralen Geschäftsanforderungen seit mehr als 20 Jahren noch übertreffen konnten."

Im Rahmen der Übernahme Anfang des Jahres konnte Serene Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte in das Unternehmen einbinden, um die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und die Verpflichtung von Nexsan für eine nahtlose Kundenbetreuung einzuhalten. Im Verlauf der Übernahme und Umstrukturierung war Serene unablässig bestrebt, den intensiven Kundendienst von Nexsan aufrechtzuerhalten. Dies schließt auch die globale Reichweite und den globalen Fußabdruck des Kundendienstteams ein.

In der Zwischenzeit baute Nexsan mit seinem globalen Partnernetzwerk eine starke strategische Allianz auf, um die Lieferketten zu stabilisieren und seinen kontinuierlichen Service für alle Endkunden und Lieferanten einzuleiten.

Anfang April stellte Nexsan auch auf der NAB (National Association of Broadcasters) Show Centennial in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada aus, um die Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und kontinuierliche Innovation seiner Marquee SAN- und Dateispeicher-Produktlinie zu veranschaulichen, die E-Serien, Unity und die aufregenden Entwicklungen seiner Assureon Data Vault umfasst.

Weitere Informationen über die Palette von Nexsan-Speicherprodukten für Unternehmen finden Sie unter https://www.nexsan.com/products-landing/.

Weitere Informationen über die Hauptanwendungsfälle von Nexsan erhalten Sie unter https://www.nexsan.com/whats-your-business/.

Über Nexsan

Nexsan® ist ein am Markt führender Anbieter, der die Kunden in die Lage versetzt, ihre Daten sicher zu speichern, zu schützen und zu verwalten. Gegründet 1999 Nexsan zeichnet sich durch die Bereitstellung einer äußerst zuverlässigen, sicheren und kosteneffektiven Speicherung aus, die stets agil bleibt, um ständig speziell entwickelte Speicherungs- und Datenmanagement-Lösungen zur Verfügung stellen zu können, die den komplexen und sich ständig ändernden IT-, Unternehmens- und Haushaltsanforderungen gerecht werden. Die patentierte Technologie von Nexsan ist in idealer Weise für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet, einschließlich in den Bereichen Finanzwesen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, staatliche Stellen, Militär, Strafverfolgung, Bildung, Medien und Unterhaltung und Call-Center. Weitere Informationen finden Sie unter www.nexsan.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

