Spezialisierung auf die frühen Phasen erweitert die Kapazitäten in Bezug auf klinische Studien von RQM+

RQM+, der weltweit führende Anbieter von MedTech-Dienstleistungen, meldete heute die Akquisition von Libra Medical, einem Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Spezialisierung auf die frühen Phasen klinischer Studien. Libra Medical wurde 2007 gegründet und bietet Unternehmen, die komplexe Medizin- und Diagnoseprodukte entwickeln, Dienstleistungen in den Bereichen regulatorische Angelegenheiten, klinischer Betrieb und Qualitätssicherung. Die Studien von Libra finden in den USA, in Europa, Australien und Lateinamerika statt.

"Die umfassende Expertise von Libra im Bereich der First-In-Human-(FIH)-Studien für komplexe Produkte und Diagnostika stellt eine hervorragende Ergänzung unseres Geschäfts im Bereich klinische Studien dar", so Margaret Keegan, CEO von RQM+. "Wir werden unsere Kunden nahtlos von FIH-Pilotstudien bis hin zu Schlüssel- und kommerziellen Studien führen, und all das innerhalb der gleichen Organisation, während wir auch je nach Entwicklung ihres Bedarfs Dienstleistungen in den Bereichen Kostenerstattung, Labortests sowie Beratung zu regulatorischen Fragen bieten können. Wir sind stolz darauf, dass Dr. Tay, die Gründerin von Libra Medical, die starken Beziehungen, die sie mit der Frühphasen-MedTech-Community und der FDA entwickelt hat, auch bei RQM+ fortsetzen wird."

Mit mehr als 20 Jahren MedTech-Erfahrung war Libra Medical-CEO Sew-Wah Tay Vice President für regulatorische und klinische Angelegenheiten bei American Medical Systems (AMS). Sie hatte außerdem bei mehreren MedTech-Start-up-Unternehmen, bei St. Jude Medical und Boston Scientific Führungspositionen inne.

"Ich freue mich, meinen Kunden jetzt einen nahtlosen Übergang von FIH- über Pilot- bis hin zu Schlüsselstudien bieten zu können", sagte Dr. Tay. "Ich freue mich darauf, meine Beziehungen mit Kunden während ihres gesamten Produktlebenszyklus fortzusetzen, indem ihnen die langfristige Partnerschaft und umfassende Dienstleistungen von RQM+ bereitgestellt werden."

Tay führt einen Doktortitel in Biomaterialien sowie einen Master in Verfahrenstechnik vom Massachusetts Institute of Technology. Außerdem führt sie einen Bachelor-Titel in Lebensmittelwissenschaften und -technologie von der University of Pertanian, Malaysia.

Über RQM+

RQM+ ist der führende Anbieter von MedTech-Dienstleistungen mit dem weltweit größten globalen Team von Experten für Regulierung und Qualität. Aufbauend auf 40 Jahren Erfahrung im Bereich Regulierung stellen wir auch umfassende Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, Labor und Kostenerstattung zur Verfügung und reduzieren so das Risiko während des gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten, digitalen Therapeutika und Diagnostika. Mit mehr ehemaligen FDA-, MHRA- (Medicines in Healthcare Products Regulatory Agency) und Notified Body-Regulierern als jedes andere Unternehmen verfügt das RQM+-Team über fundierte Fachkenntnisse in allen klinischen Fachbereichen. Wir arbeiten aktuell mit 19 der 20 größten Hersteller von Medizinprodukten und sieben der 10 größten IVD-Unternehmen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter RQMplus.com.

