LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Donald Trump

Die New Yorker Gerichtsentscheidung zeigt: Trump beließ es nicht beim Geschwätz. Er sah sich tatsächlich zu Übergriffen berechtigt. Wer so tickt, braucht eine Therapie. Von öffentlichen Ämtern indessen sollte man ihn fernhalten, auch wenn sein Narzissmus ihn immer wieder ins Rampenlicht treibt. Wann endlich werden die US-Republikaner dies alles einsehen? In den USA sind jetzt Frauen unterwegs, die sich weniger bieten lassen denn je. Wenn die Republikaner mit Blick auf Trump nicht durch immer neue Enthüllungen und Gerichtsurteile zur Vernunft kommen, werden die Wählerinnen ihnen im Jahr 2024 die nötige Lektion erteilen.