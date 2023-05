DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Mai

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q und Kapitalmarkttag *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H (09:00 PK, 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK) 07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Inlandstourismus März 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), PK zu Zeitraum und Schwerpunkten des angekündigten Warnstreiks 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zu Fluggastrechten bei Flugannullierung 09:40 DE/Bundestag, Plenum *** 10:00 DE/Adidas AG, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV 10:00 DE/Heidelbergcement AG, HV 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV 11:00 DE/Jost Werke SE, HV 11:00 DE/Norma Group SE, HV *** 11:15 DE/Deutsche Bahn AG, Statement von Personalvorstand Seiler zur Streikankündigung der EVG *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,25% 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei der Auftaktveranstaltung zur Nationalen Plattform "Zukunft des Tourismus", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK zur Steuerschätzung 16:20 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Veranstaltung "Land in Transformation #1 - Wie gelingt der klimaneutrale Wirtschaftswandel in Deutschland?", Berlin 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede bei 4. German Startup Awards, Berlin *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q - DE/BayernLB, Ergebnis 1Q - DE/Medios AG, Ergebnis 1Q - JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/Bundesverwaltungsgericht, Verhandlung über Schließung von Gaststätten in Sachsen und im Saarland in der Pandemie - EU/Beginn der zweitägigen informellen Tagung der Außenminister - JP/G7, Beginn Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 13.5), Niigata - LU/Treffen der deutschsprachigen Umweltminister, mit Bundesumweltministerin Lemke ===

