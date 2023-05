Sehr geehrte Leser*innen,der DAX Index schloss am Mittwoch, dem 10.5.2023 bei 15.896,23 Punkten.Der DAX Index konsolidiert derzeit innerhalb einer Spanne von 16.011,56 Punkten bis 15.662,32 Punkten.Das liegt daran, dass seit dem 28. April 2023 eine Überschneidung des Kursverlaufs mit der X-Sequentials Kursbalken Analysevorlage bei 15.841 Punkten vorliegt.Tritt Derartiges auf, dann ist in der Regel ein Seitwärts verlauf der Kurse zu erwarten. Nach einem Ausbruch in Trendrichtung ist zu einem späteren ...

