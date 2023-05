EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Branchenschwäche beeinflusst Ergebnis der Siltronic im ersten Quartal 2023



11.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Branchenschwäche beeinflusst Ergebnis der Siltronic

im ersten Quartal 2023 - Abgesetzte Waferfläche erwartungsgemäß niedriger als im Vorquartal - Umsatz gegenüber Vorquartal um 14,3 Prozent auf EUR 404,4 Mio. gesunken - EBITDA gegenüber Vorquartal von EUR 168,1 Mio. auf EUR 125,2 Mio. reduziert - EBITDA-Marge im ersten Quartal 2023 bei 31,0 Prozent - Bau der neuen Fabrik in Singapur läuft nach Plan - Prognose: Umsatz des zweiten Quartals auf dem Niveau des ersten Quartals 2023, EBITDA-Marge zwischen 27 und 31 Prozent, keine Belebung im zweiten Halbjahr 2023 erwartet München, Deutschland, 11. Mai 2023 - Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) hat im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von rund 14 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2022 verzeichnet. Die Minderung resultiert aus der geringeren abgesetzten Waferfläche und dem stärkeren Euro im Vergleich zum US-Dollar. "Nach dem Rekordjahr 2022 war die Nachfrage nach Wafern im ersten Quartal 2023 erwartungsgemäß schwächer. Gründe für diese Entwicklung liegen in der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung, geopolitischen Unsicherheiten und den Folgen der Bestandskorrekturen bei Chipherstellern und ihren Kunden.", so Rainer Irle, CFO der Siltronic AG. "Dennoch sind wir von dem mittel- und langfristigen Wachstum der Branche überzeugt. Um dieses zu begleiten, liegt unser Fokus auf dem Bau der neuen 300 mm-Fabrik in Singapur, der mit großen Schritten voranschreitet und nach Plan verläuft." Geschäftsentwicklung Q1 2023 Veränderung Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Q1 zu Q4 Q1 zu Q1 Umsatzerlöse EUR Mio. 404,4 472,1 417,0 -67,7 -12,6 Herstellungskosten EUR Mio. -288,2 -301,6 -281,4 13,4 -6,8 Bruttoergebnis EUR Mio. 116,2 170,5 135,6 -54,3 -19,4 Bruttomarge in % 28,7 36,1 32,5 EBITDA EUR Mio. 125,2 168,1 186,0 -42,9 -60,8 EBITDA-Marge in % 31,0 35,6 44,6 Abschreibung abzgl. Zuschreibungen EUR Mio. -47,4 -43,3 -42,3 -4,1 -5,1 EBIT EUR Mio. 77,8 124,8 143,7 -47,0 -65,9 EBIT-Marge in % 19,2 26,4 34,5 Finanzergebnis EUR Mio. 4,1 -1,2 -4,5 5,3 8,6 Ergebnis vor Ertragsteuern EUR Mio. 81,9 123,6 139,2 -41,7 -57,3 Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio. -9,4 -5,0 -24,5 -4,4 15,1 Steuerquote in % 11 4 18 Periodengewinn EUR Mio. 72,5 118,6 114,7 -46,1 -42,2 Ergebnis je Aktie In EUR 2,20 3,56 3,47 -1,36 -1,27

Siltronic hat im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von EUR 404,4 Mio. erzielt, was einem Rückgang von 14,3 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2022 entspricht. Die Minderung war in erster Linie getrieben von der abgesetzten Waferfläche und in zweiter Linie durch die Aufwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar. Der Kurs des Euro zum US-Dollar lag im ersten Quartal 2023 bei durchschnittlich 1,07, was eine Aufwertung im sequenziellen Quartalsvergleich von 5,2 Prozent bedeutet (Q4 2022: 1,02). Treiber für die im Vergleich zum Vorquartal um EUR 13,4 Mio. niedrigeren Herstellungskosten war die geringere abgesetzte Waferfläche. Die einhergehende Kostenentlastung wurde gedämpft durch einen unterproportionalen Rückgang der Aufwendungen für Personal sowie durch Preissteigerungen bei Roh-, Betriebsstoffen und Energie. Die beschriebenen Entwicklungen haben das Bruttoergebnis des ersten Quartals 2023 gegenüber dem Vorquartal um EUR 54,3 Mio. und das EBITDA um EUR 42,9 Mio. reduziert. Geschäfte zur Sicherung gegen Wechselkursschwankungen sind der Hauptgrund dafür, dass sich das EBITDA um EUR 11,4 Mio. besser entwickelt hat als die Bruttomarge. Das EBITDA belief sich im ersten Quartal 2023 auf EUR 125,2 Mio. nach EUR 168,1 Mio. im Vorquartal. Die EBITDA-Marge ist von 35,6 Prozent auf 31,0 Prozent zurückgegangen. Beim Vergleich des EBIT im Berichtsquartal mit dem des Vorquartals ist zu beachten, dass das vierte Quartal 2022 positiv beeinflusst war durch die Zuschreibung auf ein Gebäude in Höhe von EUR 5,7 Mio. Die Zuschreibung ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. Zudem ist zu beachten, dass im ersten Quartal 2022 infolge der gescheiterten Übernahme durch GlobalWafers eine Ausgleichszahlung ("Termination Fee") in Höhe von EUR 50,0 Mio. enthalten war. Die Ausgleichszahlung war der Grund für die höhere Steuerquote im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Steigende Marktwerte von Wertpapieren und Zinseffekte haben das Finanzergebnis gegenüber dem Vorquartal und dem ersten Quartal 2022 positiv beeinflusst. Obwohl sich die Halbleiterbranche derzeit in einer schwächeren Marktphase befindet, konnte ein beachtlicher Periodengewinn von EUR 72,5 Mio. erzielt werden nach EUR 118,6 Mio. im Vorquartal. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon EUR 66,1 Mio., das Ergebnis je Aktie lag bei EUR 2,20. Entwicklung von Eigenkapital, Netto-Cashflow und Nettofinanzvermögen EUR Mio. 31.3.2023 31.12.2022 Veränderung Eigenkapital 2.118,4 2.067,1 51,3 Pensionsrückstellungen 122,0 119,5 2,5 Erhaltene Kundenanzahlungen 520,1 503,7 16,4 Darlehensverbindlichkeiten 653,3 653,8 -0,5 Leasingverbindlichkeiten 105,4 106,7 -1,3 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 73,3 74,1 -0,8 Langfristige Schulden 1.474,1 1.457,8 16,3

Mit einem Eigenkapital von EUR 2.118,4 Mio. zum 31. März 2023 betrug die Eigenkapitalquote der Siltronic AG 51,1 Prozent im Vergleich zu 51,0 Prozent zum 31. Dezember 2022. Die Zunahme des Eigenkapitals ist auf den Quartalsüberschuss von EUR 72,5 Mio. zurückzuführen. Gegenläufige Effekte ergaben sich vor allem aus der Währungsumrechnung der ausländischen Tochtergesellschaften. Gesunkene Zinssätze haben zu einem leichten Anstieg der Pensionsrückstellungen um EUR 2,5 Mio. geführt. Der Zinssatz ist in Deutschland von 3,72 Prozent Ende 2022 auf 3,66 Prozent Ende des ersten Quartals 2023 gesunken. In den USA hat sich der Zinssatz in diesem Zeitraum ebenfalls von 4,90 Prozent auf 4,68 Prozent vermindert. EUR Mio. Q1 2023 Q4 2022 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 146,7 189,8 -43,1 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -230,5 -337,0 106,5 Free-Cashflow -83,8 -147,2 63,4 Saldo aus der Zunahme (-) / Abnahme (+) von Anzahlungen -21,8 -98,2 76,4 Netto-Cashflow -105,6 -245,4 139,8

Der Rückgang des EBITDA in Höhe von EUR 42,9 Mio. zeigt sich spiegelbildlich im Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit. Aufgrund der weiterhin sehr hohen Mittelabflüsse für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ist sowohl der Free-Cashflow mit EUR -83,8 Mio. als auch der Netto-Cashflow mit EUR -105,6 Mio. im ersten Quartal 2023 negativ ausgefallen. Im ersten Quartal sind Kundenanzahlungen von EUR 32,4 Mio. zugeflossen. EUR Mio. 31.3.2023 31.12.2022 Veränderung Liquide Mittel 512,3 488,7 23,6 Wertpapiere und Festgelder 450,0 562,2 -112,2 Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere -2,0 -1,9 -0,1 Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen -676,2 -675,4 -0,8 Nettofinanzvermögen 284,1 373,6 -89,5

Das Unternehmen verfügte am 31. März 2023 über ein Nettofinanzvermögen in Höhe von EUR 284,1 Mio. nach EUR 373,6 Mio. zum 31. Dezember 2022. Ausblick Der Start in das Geschäftsjahr 2023 war für Siltronic verhalten. Aufgrund von Bestandskorrekturen bei Chipherstellern und deren Kunden erwartet Siltronic für die nächsten Quartale weiterhin eine vorübergehende Marktschwäche. Die kundenseitigen Verschiebungen von Liefermengen betreffen das gesamte Jahr 2023. Im zweiten Quartal rechnen wir mit einem Umsatz auf dem Niveau des ersten Quartals 2023. Die EBITDA-Marge wird zwischen 27 und 31 Prozent prognostiziert (Plankurs EUR/US-Dollar 1,10). Für das zweite Halbjahr erwarten wir keine Belebung. Siltronic AG - Kennzahlen Q1/2023 Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Umsatzerlöse 404,4 472,1 417,0 EBITDA 125,2 168,1 186,0 EBITDA-Marge % 31,0 35,6 44,6 EBIT 77,8 124,8 143,7 EBIT-Marge % 19,2 26,4 34,5 Periodenergebnis 72,5 118,6 114,7 Ergebnis je Aktie EUR 2,20 3,56 3,47 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 259,8 476,9 205,7 Netto-Cashflow -105,6 -245,4 36,9

Bilanz EUR Mio. 31.3.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 4.147,1 4.050,7 Eigenkapital 2.118,4 2.067,1 Eigenkapitalquote % 51,1 51,0 Nettofinanzvermögen 284,1 373,6

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 11. Mai 2023 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht. Weitere Termine: 27. Juli 2023 Halbjahresbericht

26. Oktober 2023 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2023 Kontakt: Verena Stütze

Leiter Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Umsatzerlöse 404,4 472,1 417,0 Herstellungskosten -288,2 -301,6 -281,4 Bruttoergebnis vom Umsatz 116,2 170,5 135,6 Vertriebskosten -9,1 -9,2 -8,2 Forschungs- und Entwicklungskosten -22,4 -23,0 -22,0 Allgemeine Verwaltungskosten -8,9 -8,0 -8,7 Sonstige betriebliche Erträge 40,7 25,5 74,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen -38,7 -31,0 -27,9 Betriebsergebnis 77,8 124,8 143,7 Zinserträge 7,4 7,9 0,9 Zinsaufwendungen -2,8 -3,9 -0,7 Übriges Finanzergebnis -0,5 -5,2 -4,7 Finanzergebnis 4,1 -1,2 -4,5 Ergebnis vor Ertragsteuern 81,9 123,6 139,2 Ertragsteuern -9,4 -5,0 -24,5 Periodenergebnis 72,5 118,6 114,7 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend 66,1 106,8 104,2 auf andere Gesellschafter entfallend 6,4 11,8 10,5 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) 2,20 3,56 3,47

Siltronic AG - Konzernbilanz EUR Mio. 31.3.2023 31.12.2022 Immaterielle Vermögenswerte 21,8 21,7 Sachanlagen 2.431,1 2.235,0 Nutzungsrechte 105,8 107,5 Wertpapiere und Festgelder 12,5 12,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2,1 4,2 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 16,9 21,0 Aktive latente Steuern 16,1 15,9 Langfristige Vermögenswerte 2.606,3 2.418,0 Vorräte 303,4 277,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 168,1 222,2 Vertragsvermögenswerte 15,3 14,6 Wertpapiere und Festgelder 437,5 549,5 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 28,8 23,2 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 73,4 55,8 Ertragsteuerforderungen 2,0 1,1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 512,3 488,7 Kurzfristige Vermögenswerte 1.540,8 1.632,7 Summe Aktiva 4.147,1 4.050,7 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 740,1 673,7 Übrige Eigenkapitalposten 97,3 116,7 Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital 1.932,0 1.885,0 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital 186,4 182,1 Eigenkapital 2.118,4 2.067,1 Pensionsrückstellungen 122,0 119,5 Andere Rückstellungen 52,9 53,2 Ertragsteuerverbindlichkeiten 3,8 3,8 Passive latente Steuern 3,4 2,9 Erhaltene Anzahlungen 520,1 503,7 Darlehensverbindlichkeiten 653,3 653,8 Leasingverbindlichkeiten 105,4 106,7 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 13,2 14,2 Langfristige Schulden 1.474,1 1.457,8 Andere Rückstellungen 9,3 10,0 Ertragsteuerverbindlichkeiten 38,5 35,4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 360,2 336,1 Erhaltene Anzahlungen 55,4 58,6 Darlehensverbindlichkeiten 6,1 3,9 Leasingverbindlichkeiten 6,4 6,1 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 3,4 8,6 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 75,3 67,1 Kurzfristige Schulden 554,6 525,8 Schulden 2.028,7 1.983,6 Summe Passiva 4.147,1 4.050,7

Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Periodenergebnis 72,5 118,6 114,7 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen 47,4 43,3 42,3 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -4,1 3,5 9,4 Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,6 0,5 0,5 Zinsergebnis -4,7 -4,0 -0,2 Gezahlte Zinsen -0,5 -1,6 -0,4 Erhaltene Zinsen 2,6 0,9 1,9 Steueraufwand 9,4 5,0 24,5 Steuerzahlungen -7,8 -20,0 -4,0 Veränderung der Vorräte -28,1 -22,1 -15,3 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 49,2 -31,5 -21,0 Veränderung der Vertragsvermögenswerte -0,9 3,8 -5,0 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte ohne geleistete Anzahlungen -19,8 -18,3 -7,9 Veränderung der Rückstellungen 2,9 -7,4 2,6 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -0,6 18,8 14,0 Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen 6,8 2,1 17,1 Veränderung der Anzahlungen 21,8 98,2 100,5 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 146,7 189,8 273,7 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -230,5 -336,8 -136,3 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - -0,2 - Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -135,8 -307,2 -99,1 Einzahlung aus Wertpapieren und Festgeldern 246,8 341,6 50,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit -119,5 -302,6 -184,7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen - 301,3 - Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,3 -1,3 -1,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1,3 300,0 -1,0 Veränderung aus Wechselkursänderungen -2,3 -4,7 2,1 Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 23,6 182,5 90,1 Stand am Periodenanfang 488,7 306,2 424,4 Stand am Periodenende 512,3 488,7 514,5



Ergänzende finanzielle Informationen EUR Mio. Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 146,7 189,8 273,7 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -21,8 -98,2 -100,5 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -230,5 -337,0 -136,3 Netto-Cashflow -105,6 -245,4 36,9

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.



11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com