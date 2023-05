EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

CEWE startet mit starkem Q1 ins Geschäftsjahr 2023



11.05.2023 / 07:00 CET/CEST

CEWE startet mit starkem Q1 ins Geschäftsjahr 2023

Umsatz legt um 13,5% auf 157,7 Mio. Euro zu, EBIT steigt auf 5,1 Mio. Euro

CEWE FOTOBUCH Absatz legt um 9,9% zu

Auch Kommerzieller Online Druck setzt hohe Wachstums- und Ergebnisdynamik fort

Starkes erstes Quartal bestätigt Jahresprognose für 2023

Oldenburg, 11. Mai 2023. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) ist hervorragend in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Der Gruppenumsatz legte im ersten Quartal 2023 mit +13,5% auf 157,7 Mio. Euro deutlich zu und verzeichnete für ein erstes Quartal den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte (Q1 2022: 138,9 Mio. Euro). Dazu trugen alle Geschäftsfelder positiv bei. Zugleich verbesserte sich das Gruppen-EBIT um 3,0 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro (Q1 2022: 2,1 Mio. Euro). Maßgeblich getragen wird die Ertragsdynamik vom Geschäftsfeld Fotofinishing (plus 2,7 Mio. Euro EBIT) und dem Kommerziellen Online-Druck (plus 0,7 Mio. Euro EBIT). "Das umsatzstärkste erste Quartal der Unternehmensgeschichte ist ein vielversprechender Jahresauftakt. Mit unserem komplementären Markenportfolio, der hohen Innovationskraft und der breiten Aufstellung über die verschiedenen Segmente und Märkte werden wir die Erfolgsgeschichte von CEWE fortschreiben.Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Partnern wollen wir die Werte bewahren, die CEWE über Dekaden stark gemacht haben und zugleich zukunftsträchtige Chancen erarbeiten. Nachhaltigkeit ist uns dabei stets sehr wichtig", betonte Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Sie hob hervor, "dass die geplante 14. Dividendenerhöhung in Folge ein starker Ausdruck von Kontinuität und Verlässlichkeit ist". Mit der starken Entwicklung des ersten Quartals liegt das Unternehmen auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen: Das CEWE-Management prognostiziert für 2023 einen Gruppenumsatz in einer Bandbreite von bis zu 780 Mio. Euro sowie ein Gruppen-EBIT von bis zu 82 Mio. Euro.

Fotofinishing mit Umsatzrekord im ersten Quartal Der Fotofinishing-Umsatz stieg im ersten Quartal 2023 um +12,0% auf 126,1 Mio. Euro (Q1 2022: 112,6 Mio. Euro). Hier machte sich das nach der Corona-Pandemie wieder deutlich gewachsene Bildervolumen durch Urlaubsreisen, Events und Familienfeiern bemerkbar, das in allen Produktkategorien zu einer sichtbar höheren Nachfrage nach CEWE-Fotoprodukten führte. So übertraf der Absatz des CEWE FOTOBUCH im ersten Quartal 2023 mit 1,256 Mio. Exemplaren den Vorjahreswert um +9,9% (Q1 2022: 1,143 Mio. Exemplare). Das Fotofinishing-EBIT verdoppelte sich auf 5,2 Mio. Euro (Q1 2022: 2,5 Mio. Euro).

Kommerzieller Online-Druck legt erneut deutlich zu und verbessert Ergebnis Der Kommerzielle Online-Druck legte im ersten Quartal 2023 weiter kräftig zu und verzeichnete ein Umsatzwachstum von +26,6% auf 22,6 Mio. Euro (Q1 2022: 17,8 Mio. Euro). Auf Grundlage der nachhaltig optimierten Kostenstruktur und der höheren Umsatzbasis verbuchte der Geschäftsbereich erstmals bereits in einem ersten Quartal mit +0,4 Mio. Euro ein positives EBIT (Q1 2022: -0,3 Mio. Euro). Die inzwischen erreichte Kosteneffizienz in der Produktion und die erfolgreich umgesetzte "Bestpreisgarantie" bei Saxoprint lassen den Kommerzieller Online-Druck weiter profitabel wachsen.





CEWE-Einzelhandel verzeichnet Umsatz-Plus Der Hardware-Einzelhandel entwickelte sich mit einem Umsatzzuwachs von +3,3% auf 6,7 Mio. Euro weiter leicht positiv (Q1 2022: 6,5 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich verbesserte im saisonbedingt typischerweise schwachen ersten Quartal das EBIT leicht auf -0,2 Mio. Euro (Q1 2022: -0,3 Mio. Euro).

Traditionell solide Eigenkapitalquote steigt auf starke 67,1% Die Eigenkapitalquote hat nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (31.03.2022: 64,0%) weiter auf aktuell 67,1% zugelegt. Positiv entwickelt hat sich zugleich die Ertragskraft des eingesetzten Kapitals (ROCE), die nach 15,9% im Vorjahresquartal auf sehr ordentliche 17,9% per 31.03.2023 anstieg. Ausblick 2023 mit Q1-Ergebnissen bestätigt Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten Quartals in der abgegebenen Zielsetzung bestärkt und bekräftigt den Ausblick für 2023: Der Gruppenumsatz soll 2023 einen Wert in der Bandbreite von 720 bis 780 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird 2023 im Korridor von 70 bis 82 Mio. Euro erwartet. Die Bandbreiten dieser Ziele reflektieren dabei die Unsicherheiten, die sich potenziell aus der inflationsbedingten Verteuerung auf der Wareneinsatz- bzw. Kostenseite und für die Nachfrage ergeben könnten. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die anhaltend hohen Inflation jedoch keinen spürbaren Einfluss auf das Bestellverhalten von Kundinnen und Kunden und damit auf die Umsatzentwicklung von CEWE. Hauptversammlung am 7. Juni soll 14. Dividendenerhöhung in Folge beschließen Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022 die Anhebung der Dividende auf 2,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorgeschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2021: 2,35 Euro). Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der am 7. Juni 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 2,45 Euro je Aktie (auf Basis des Jahresendkurses 2022 von 88,70 Euro) einer Dividendenrendite von 2,8%. Es ist die vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge und zugleich die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte. Laut der jüngst veröffentlichten, umfassendsten ‚Dividendenstudie Deutschland 2023' von Dividenden Adel, isf Institut und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW gehört CEWE damit zu den Top 3 aus allen 644 deutschen Börsenunternehmen, die eine über so viele Jahre steigende Dividende vorweisen können.

Ergebnisse Q1 2023 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q1 2022 Q1 2023 Abw. % Abw. Abs. (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 467 516 +10,5% +49 CEWE FOTOBUCH Tsd. Stck. 1.143 1.256 +9,9% +113 Umsatz Mio. Euro 112,6 126,1 +12,0% +13,5 EBIT Mio. Euro 2,5 5,2 +107% +2,7 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,9 -0,8 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 3,4 6,0 +74,0% 2,6 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 6,5 6,7 +3,3% +0,2 EBIT Mio. Euro -0,3 -0,2 +20,5% +0,1 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 17,8 22,6 +26,6% +4,7 EBIT Mio. Euro -0,3 0,4 - +0,7 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,03 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,2 0,5 - +0,7 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 2,0 2,3 +16,3% +0,3 EBIT Mio. Euro 0,1 -0,3 - -0,4 CEWE-Gruppe Einheit Q1 2022 Q1 2023 Abw. % Abw. Abs. Umsatz Mio. Euro 138,9 157,7 +13,5% 18,8 EBIT Mio. Euro 2,1 5,1 +146% +3,0 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -1,0 -0,8 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 3,1 6,0 +93,0% +2,9 EBT Mio. Euro 1,8 5,0 +180% +3,2

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Abweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad© oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 07.06.2023 Hauptversammlung 2023, Weser-Ems-Halle Oldenburg 11.08.2023 Veröffentlichung des H1 2023 Zwischenberichts 19.09.2023 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2023, München 20.09.2023 Baader Investment Conference 2023, München 10.11.2023 Veröffentlichung der Q3 2023 Zwischenmitteilung 28.11.2023 Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Pixum, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.



