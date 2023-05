CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

CALIDA Holding AG: CALIDA GROUP ernennt Dave Müller zum Chief Financial Officer



11.05.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung CALIDA GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 11. Mai 2023 CALIDA GROUP ernennt Dave Müller zum Chief Financial Officer Die CALIDA GROUP ernennt Herrn Dave Müller zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppe. Er wird seine Position am 1. Juli 2023 antreten. Dave Müller bringt langjährige Erfahrung innerhalb der CALIDA GROUP mit und hat in den vergangenen zehn Jahren verschiedene leitende Positionen im Bereich Finanzen bei der Marke CALIDA bekleidet. Seit 2019 zeichnete er als Director Finance und Mitglied der Geschäftsleitung der Marke CALIDA für die finanziellen Belange der Traditionsmarke verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei CALIDA arbeitete Dave Müller als Senior Accountant sowohl bei der Lifestyle-Marke Volcom International als auch beim Beratungsunternehmen Ernst & Young. Für weitere Informationen: Calida Holding AG investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mo¨belmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe mit über 2'500 Mitarbeitenden einen Umsatz von knapp CHF 324 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: CALIDA GROUP ernennt Dave Müller zum Chief Financial Officer

Ende der Adhoc-Mitteilung