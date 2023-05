DJ Thyssenkrupp schreibt wegen Stahlsparte rote Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp hat im zweiten Quartal (per Ende März) nach erheblichen Verlusten im Stahlgeschäft im Konzern unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Der Ruhrkonzern hält trotzdem an dem Ziel fest, im Gesamtjahr 2022/23 ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis abzuliefern, wie er in Essen mitteilte. Den für eventuelle Dividendenzahlungen wichtigen Free Cashflow erwartet die Konzernführung inzwischen gesichert "leicht positiv" und nicht mehr nur "mindestens ausgeglichen".

Für die Monate Januar bis März verbuchte Thyssenkrupp einen Rückgang des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (EBIT) um drei Viertel auf 205 Millionen Euro. Ursächlich für diesen Einbruch, den Analysten sogar noch etwas höher erwartet hatten, waren deutlich höhere Rohstoff- und Energiekosten im Stahlgeschäft sowie niedrigere Preise und entsprechend geringere Margen im Werkstoffhandel.

Wegen der zinsbedingt höheren Kapitalkosten kam es bei der Stahltochter Thyssenkrupp Steel zu hohen außerplanmäßigen Wertminderungen, so dass nach Steuern und Anteilen Dritter ein Fehlbetrag von 223 Millionen Euro zu Buche stand - nach einem Überschuss von 565 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz ging um 5 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zurück.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.