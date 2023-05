EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Hapag-Lloyd Q1 2023: gute Widerstandsfähigkeit in schwächerem Marktumfeld Globale Nachfrageschwäche setzt sich im ersten Quartal 2023 fort

Rückläufige Transportmengen und niedrigere Frachtraten

Kostenstruktur und Strategieentwicklung im Fokus Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2023 mit einem EBITDA in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das EBIT verringerte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro) und auch das Konzernergebnis bewegte sich mit 2 Milliarden US-Dollar (1,9 Milliarden Euro) unter dem Vorjahresniveau. Die Transportmenge lag mit 2.842 TTEU (Q1 2022: 2.987 TTEU) um 4,9 Prozent unter dem ersten Quartal des Vorjahres, da lokale Lagerbestände abgebaut wurden und die globale Nachfrage insgesamt schwächer ausfiel. Darüber hinaus führte insbesondere die niedrigere durchschnittliche Frachtrate von 1.999 USD/TEU (Q1 2022: 2.774 USD/TEU) zu rückläufigen Umsatzerlösen. Diese sanken auf 6 Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro). Die Transportaufwendungen blieben mit 3,3 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau: Den geringeren Transportmengen standen inflationsbedingte Kostensteigerungen und ein höherer Bunkerverbrauchspreis von 645 USD/t (Q1 2022: 613 USD/t) gegenüber. "Trotz rückläufiger Ergebnisse sind wir robust in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Das Marktumfeld hat sich normalisiert mit entsprechend niedrigerer Nachfrage und nachgebenden Frachtraten. Das wird sich zweifelsohne im Jahresverlauf auf unsere Erträge auswirken, weshalb wir unsere Kosten sehr genau im Blick haben werden. Darüber hinaus arbeiten wir mit Hochdruck daran, unsere Konzernstrategie "Strategy 2030" weiterzuentwickeln. Fokusthemen dabei werden Qualität und Nachhaltigkeit sein", sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG. Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Hapag-Lloyd seine am 2. März veröffentlichte Prognose. Das EBITDA wird in einer Bandbreite von 4,3 bis 6,5 Milliarden US-Dollar (4 bis 6 Milliarden Euro) und das EBIT in einer Bandbreite von 2,1 bis 4,3 Milliarden US-Dollar (2 bis 4 Milliarden Euro) erwartet. Der andauernde Krieg in der Ukraine, weitere geopolitische Unsicherheiten sowie ein anhaltender Inflationsdruck führen jedoch zu Risiken, die die Prognose negativ beeinflussen könnten. Der Finanzbericht für das erste Quartal 2023 ist abrufbar unter https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html



KENNZAHLEN (USD)* Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 versus

Q1 2022 Transportmenge (TTEU) 2.842 2.987 - 145 Frachtrate (USD/TEU) 1.999 2.774 - 775 Umsatz (Mio. USD) 6.028 8.956 - 2.928 EBITDA (Mio. USD) 2.379 5.307 - 2.928 EBIT (Mio. USD) 1.874 4.791 - 2.917 EBITDA-Marge 39 % 59 % - 20 Ppt EBIT-Marge 31 % 53 % - 22 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 2.031 4.684 - 2.653

KENNZAHLEN (EURO)* Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 versus

Q1 2022 Umsatz (Mio. EUR) 5.619 7.977 - 2.358 EBITDA (Mio. EUR) 2.217 4.726 - 2.509 EBIT (Mio. EUR) 1.747 4.267 - 2.520 Konzernergebnis (Mio. EUR) 1.893 4.171 - 2.278 Durchschnittskurs USD/EUR 1,07 1,12 - 0,05 Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR 1,09 1,11 - 0,02

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit mehr als 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 119 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126



