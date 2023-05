DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNITED INTERNET - Die mit einem 5G-Debakel konfrontierte United Internet schickt sich nach dem Börsengang der Hostingtochter Ionos an, weitere Reserven in der Bilanz zu heben. Finanzkreisen zufolge zieht der Konzern nun bereits fortgeschrittene M&A-Pläne für die Sparte Consumer Applications aus der Schublade. Die im Wesentlichen von Werbeeinnahmen abhängige Einheit war im ersten Quartal allerdings im Rückwärtsgang. (Börsen-Zeitung)

MESSER - Der deutsche Industriegasehersteller Messer will den Staatsfonds GIC aus Singapur als neuen Anteilseigner an Bord holen. Beide Unternehmen stehen in Verhandlungen über den Verkauf eines Minderheitsanteils von rund 20 Prozent im Wert von 2 Milliarden Euro, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Deal könnte in den kommenden Wochen angekündigt werden. (Handelsblatt)

HAMBURGER HAFEN - Der Vize-Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestages, Roderich Kiesewetter (CDU), hat die abschließende Entscheidung zum Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Container-Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) kritisiert. "Da die Nachrichtendienste und weitere Ministerien massiv vor dem Verkauf von Anteilen des Terminals des Hafens an Cosco gewarnt haben, wirkt das Ganze noch viel mehr wie ein Alleingang des Bundeskanzlers auf seinem chinapolitischen Irrweg", sagte Kiesewetter. China kaufe systematisch gerade kritische Infrastrukturen in westlichen Staaten auf, verbaue Komponenten, die zur Sabotage angewandt werden könnten oder platziere Agenten an neuralgischen Punkten. (Handelsblatt)

GENERAL MOTORS - Ein ehemaliger Apple-Manager soll General Motors zu mehr Unabhängigkeit in der Software-Entwicklung verhelfen: Mike Abbott stößt zum 22. Mai als Leiter einer neuen Technologie-Einheit zu dem US-Autobauer. GM feiert die Verpflichtung des "Innovators" als Coup. Der Konzern kündigte im April an, die Anwendung "Apple Car Play", mit der sich eine iPhone-ähnliche Benutzeroberfläche auf Automonitore projizieren lässt, für einige Modelle nicht mehr anzubieten. Stattdessen will GM Kunden eigene Multimedia-Software zur Verfügung stellen. (Börsen-Zeitung)

BLACKSTONE - Blackstone ist in Gesprächen mit großen US-Regionalbanken, um diese mit zusätzlicher Feuerkraft für die Kreditvergabe an Unternehmen auszustatten. Jon Gray, Präsident von Blackstone, sagte der Financial Times, dass sein Unternehmen mit regionalen Banken über Partnerschaften spreche, bei denen die Kreditgeber Kredite kreieren würden, die die Private-Equity-Gruppe an ihre Versicherungskunden weiterleiten könnte. "Die Gespräche, die wir führen, drehen sich um eine mögliche Partnerschaft mit einer regionalen Bank", sagte Gray. Er lehnte es ab, die Namen der an den Verhandlungen beteiligten Kreditgeber zu nennen, sagte aber, dass diese zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten hätten. (Financial Times)

DEUTSCHE FUßBALLLIGA - Im Ringen um eine Beteiligung an den Medienrechten der deutschen Fußball-Bundesliga steht bald die Entscheidung an. Am 24. Mai stimmen die 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga darüber ab, ob eine milliardenschwere 12,5-Prozent-Beteiligung an der DFL an einen Finanzinvestor verkauft werden soll. Im Rennen dafür sind noch CVC, Blackstone, EQT und Advent International, nachdem KKR und Bridgepoint bereits ausgeschieden waren. Im ersten Schritt sollen nun drei Bieter in die engere Wahl genommen werden. Es muss also noch einer ausscheiden. (Börsen-Zeitung)

CAIZCOIN - Das islamkonforme Krypto-Start-up Caizcoin hat bislang keines ihrer Ziele erreichen können. Nun ist die deutsche Tochter zahlungsunfähig - und gegen den Holding-Chef Hamdi Küçüktepe laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche, bei einer Transaktion, die nicht mit Caizcoin zusammenhängt. (Börsen-Zeitung)

FIRST CITIZEN BANK - Die US-Bank, die einen Großteil der Silicon Valley Bank nach deren Zusammenbruch übernommen hat, meldete für die ersten drei Monate des Jahres 2023 einen Gewinnanstieg um mehr als das 30-fache und profitierte dabei von dem Kauf des gescheiterten kalifornischen Kreditgebers. Der Nettogewinn belief sich im ersten Quartal auf 9,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 264 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum, was auf einen Gewinn von 9,8 Milliarden Dollar aus dem Kauf der SVB zurückzuführen ist, wie First Citizens mitteilte. Dieser Gewinn machte First Citizens zur zweitprofitabelsten Bank in den USA in diesem Quartal, gleich hinter JPMorgan Chase. (Financial Times)

LUFTHANSA - Konkurrenten der Lufthansa haben erfolgreich gegen die milliardenschwere Rettung der Airline geklagt. Die EU-Kommission hätte die Staatshilfen in der Corona-Krise so nicht genehmigen dürfen, urteilten Richter am EU-Gericht in Luxemburg. Ryanair und Condor hatten mit ihren Klagen Erfolg. Matthias Nordmann von der Kanzlei Dentons hält es für denkbar, "dass die Europäische Kommission noch die Rückzahlung von Zinsen verlangt. Das käme aber erst später in Betracht." In diesem Fall müsste die EU-Kommission nun eine zweite, intensivere Prüfung einleiten. Das könne ein bis zwei Jahre dauern. "Diese zweite Phase kann sie dann mit einer Rückforderungsentscheidung abschließen, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass die Beihilfen rechtswidrig waren", sagt Nordmann. Die EU-Kommission könnte aber auch in Berufung gehen. Das würde in ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) münden. (Börsen-Zeitung)

May 11, 2023

