Kein Versicherungsprodukt ist so im Wandel wie die Lebensversicherung. Mit der Zinsentwicklung rasten auch deren Renditen in den Keller, unberührt davon versprach sie zumindest Sicherheit. Und genau die liebt der Deutsche und so ist er dem Produkt Lebensversicherung lange treu geblieben, wenn auch mit knirschenden Zähnen. Die Unternehmen blicken seit langem weiter voraus und versuchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...