DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verunsichert die deutsche Wirtschaft mit neuen Plänen für einen restriktiveren Umgang mit China. Habeck erklärte am Mittwoch, künftig ein sogenanntes Outbound-Screening für Investitionen deutscher Firmen in China einführen zu wollen. "Wir machen kein Outbound-Screening, aber ich glaube, das sollten wir tun", sagte Habeck auf der Weltkonferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Berlin. Diese Erwägungen sind allerdings weder mit seinem eigenen Ministerium noch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt - und dürften im Streit um die Chinastrategie für weiteres Chaos sorgen. (Wirtschaftswoche)

INDUSTRIESTROMPREIS - Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, hält die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Einführung eines vergünstigten Industriestrompreises für den falschen Weg. "Auch die Industrie muss sich dauerhaft auf höhere Energiepreise einstellen", sagte Gropp. "Alles andere wäre teure Augenwischerei. Deshalb ist es ja so gefährlich, wenn Herr Habeck jetzt einen gesonderten Industriestrompreis einführen und diesen auf 6 Cent pro Kilowattstunde runtersubventionieren will." Die häufig geäußerte Sorge vor einer Abwanderung energieintensiver Unternehmen teilt Gropp nicht. "Wir sollten nicht so einen Popanz um die Deindustrialisierung aufbauen." Fehlende Arbeitsplätze seien "im Moment wirklich nicht unser Problem", so Gropp. "Wir haben in vielen Regionen Vollbeschäftigung. Wenn wir Unternehmen subventionieren, um Arbeitsplätze im Land zu halten, bedeutet das oft, das in anderen Firmen Arbeitskräfte fehlen." (Spiegel)

MEDIKAMENTE - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht zumindest kurzfristig eine Entspannung bei den knappen Medikamenten. Bei einer Veranstaltung der Düsseldorfer Rheinischen Post" sagte Laumann, er habe vom Großhandel die Rückmeldung, dass dieser in der Lage sei, die knappen Medikamente auf den Weltmärkten zu besorgen. "Ich glaube, dass wir die Engpässe damit ein bisschen in den Griff bekommen", sagte Laumann, warnte jedoch davor, dass der Antibiotikamangel weltweit vorherrsche. Man müsse wieder mehr Pharmaproduktion nach Europa holen, forderte der CDU-Politiker. Dem pflichtete der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, bei: "Früher war Deutschland mal die Apotheke Europas, jetzt hängen wir hinten dran." (Rheinische Post)

HEIZUNGEN - Der frühere Bundesentwicklungsminister und jetzige Chef der UN-Organisation für Industrielle Entwicklung Unido, Gerd Müller, hat die geplanten deutschen Milliarden-Investitionen in Heizungsaustausch-Programme als wenig effizient im Kampf gegen den weltweiten Klimawandel kritisiert. Die geplanten Ausgaben hätten einen vielfach höheren Wirkungsgrad, wenn sie in internationale Klimaschutzmaßnahmen investiert würden, sagte Müller. "50 Milliarden Euro Investitionen in die Umstellung von fossilen Heizungen in Deutschland sparen rund 10 Millionen Tonnen CO2", sagte der frühere CSU-Minister. "Eine solche Investition in die Nutzung von Sonne, Wind und Geothermie in Afrika statt Kohle und in den Schutz des Regenwaldes und der Mangroven spart ein Vielfaches weltweit an CO2 ein", betonte Müller. (Augsburger Allgemeine)

FLÜCHTLINGE - Die deutschen Städte und Gemeinden rechnen nach den Bund-Länder-Gesprächen zur Flüchtlingspolitik nicht mit einer kurzfristigen Entspannung der angespannten Lage vor Ort. "Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt es grundsätzlich, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, in der Migrationspolitik gemeinsam voranzugehen, wenn auch nur in winzigen Trippelschritten. Ein Scheitern der Gespräche wäre ein verheerendes Signal für die Kommunen gewesen, nach dem Motto 'Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in diesem Fall die Kommunen'", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg. (Rheinische Post)

FLÜCHTLINGE - Der Deutsche Städtetag übt scharfe Kritik an den Beschlüssen von Bund und Ländern beim Flüchtlingsgipfel. Städtetags-Präsident Markus Lewe sagte: "Dieses Treffen war für uns unterm Strich eine ziemliche Enttäuschung." So sei die zugesagte zusätzliche 1 Milliarde Euro des Bundes für dieses Jahr nicht das, "was die Städte brauchen. Alle paar Monate einen fixen Betrag zugeschoben zu bekommen, das hilft uns bei steigenden Flüchtlingszahlen nicht weiter." Bund und Länder hätten die letzten Wochen und Monate nutzen müssen, "um gemeinsam eine Lösung zu finden, statt sich jetzt wieder bis Juni zu vertagen. Das ist ein schlechtes Signal an die Städte." Zugleich sagte Lewe, die zugesagte zusätzliche Milliarde solle außerdem teilweise für die Digitalisierung der Ausländerbehörden eingesetzt werden. "Da bleibt dann weniger für Unterbringung und Integration. Und wie viel von dem Geld am Ende bei den Kommunen ankommt, wissen wir noch nicht." (Rheinische Post)

FLÜCHTLINGE - Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat nach dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt heftig kritisiert, dass sich Bund und Länder für Asylverfahren an den Außengrenzen stark machen. "Pro Asyl ist schockiert, dass der Gipfel zu einer Finanzeinigung auf Kosten der Menschenrechte fliehender Menschen geführt hat", sagte die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Haftzentren an den EU-Außengrenzen sind das Rezept für ein menschenrechtliches Desaster." (Funke)

FLÜCHTLINGE - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist mit dem Ergebnis des Flüchtlingsgipfels im Kanzleramt fürs Erste zufrieden. "Es ist ein erster Schritt, dass der Bund nun unmittelbar 1 Milliarde Euro mehr aufbringt und der kommunalen Familie als Unterstützung zur Verfügung stellt", sagte er. "Aus meiner Sicht muss aber noch mehr Kraft in die Entbürokratisierung investiert werden, damit Menschen aus der Falle des Asylverfahrens endlich in die Arbeitsmigration wechseln können." Ramelow fügte hinzu: "Es ist ein Prozess verabredet worden." Ziel sei, das Thema Flucht und Unterbringung "als gemeinsame Aufgabe" von Bund, Ländern und Kommunen und "als atmendes System neu aufzusetzen". (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

TEUERUNG - Das Leben ist in den vergangenen zwölf Monaten rasant teurer geworden: der Sprit und das Gas, das Bier und der Zucker - so ziemlich alles. Was allerdings teilweise billiger geworden ist: das Wohnen. Genauer: eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Das zeigt eine Auswertung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP). Demnach lagen die Preise im ersten Quartal im Schnitt niedriger als im Vorjahr, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Abwärtstrend bei den Immobilien verfestigt sich. (FAZ)

FINNLAND/ATOMKRFT - Der finnische Außenminister Pekka Haavisto, der der Grünenpartei seines Landes angehört, setzt voll auf Atomkraft. "Nuklearkraft ist Teil unseres Energiemixes. Unser fünfter Reaktor ging gerade in Olkiluoto ans Netz", sagte Haavisto den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. Finnland will bereits 2035 Klima-Neutralität erreichen. Die Atomenergie gilt in dem Land als wichtiger Baustein auf dem Weg zu mehr Klimaschutz. (Funke Mediengruppe, Ouest-France)

