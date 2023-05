EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Leifheit Aktiengesellschaft: Solider Start in das Geschäftsjahr 2023



11.05.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leifheit AG: Solider Start in das Geschäftsjahr 2023 Konzernumsatz im ersten Quartal 2023 bei 70,3 Mio. € und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 71,8 Mio. €

Konzern-EBIT weiterhin von hohen Beschaffungskosten belastet

Chancen durch Verbrauchertrend hin zu strom- und CO 2 -sparenden Haushaltsgeräten wie den Leifheit Linomatic Wäschespinnen und Pegasus Wäscheständern

Konzernprognose für 2023 bestätigt Nassau, 11. Mai 2023 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, ist trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen solide in das neue Geschäftsjahr 2023 gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 erreichte der Leifheit-Konzern einen Umsatz von 70,3 Mio. EUR. Der Umsatz lag mit -2,1 Prozent nur leicht unter dem Vorjahreswert von 71,8 Mio. EUR und stellte zugleich den dritthöchsten Umsatz in einem ersten Quartal innerhalb der letzten 15 Jahre dar. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im ersten Quartal 2023 betrug 2,3 Mio. EUR (Q1 2022: 2,7 Mio. EUR). Der Rückgang war hauptsächlich durch fehlende Deckungsbeiträge aus dem Umsatzrückgang sowie ein niedrigeres Fremdwährungsergebnis bei gleichzeitig hohen Beschaffungskosten bedingt. Leifheit wirkt diesen mit Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsmaßnahmen entgegen. Nach Abzug der Steuern ergab sich für das erste Quartal 2023 ein Periodenergebnis von 1,3 Mio. EUR (Q1 2022: 1,8 Mio. EUR). Im Segment Household verzeichnete der Leifheit-Konzern im ersten Quartal 2023 einen leichten Umsatzrückgang von 1,6 Prozent auf insgesamt 58,5 Mio. EUR (Q1 2022: 59,5 Mio. EUR). Der Anteil des Segments am Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum entsprechend auf 83,2 Prozent nach 82,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Kategorie Reinigen blieb ebenso wie die Kategorie Küche hinter dem Umsatzniveau des ersten Vorjahresquartals zurück. Gleichzeitig ergaben sich für den Leifheit-Konzern Chancen durch die verstärkte Nachfrage von strom- und CO 2 -sparenden Haushaltsprodukten der Verbraucher. Leifheit kann diesen Trend beispielsweise mit den Linomatic Wäschespinnen oder dem Pegasus Wäscheständer ideal bedienen. So verzeichnete die Kategorie Wäschepflege - trotz des historisch niedrigen Konsumklimas in wichtigen Zielmärkten - ein signifikantes Umsatzwachstum. Im Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle verbuchte der Leifheit-Konzern einen Umsatz von 4,2 Mio. EUR (Q1 2022: 4,7 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang von 11,0 Prozent gegenüber dem ersten Vorjahresquartal. Entsprechend lag der Anteil am Konzernumsatz bei 6,0 Prozent (Q1 2022: 6,6 Prozent). Die Geschäftstätigkeit in diesem Segment war im Berichtszeitraum weiterhin durch erschwerte Rahmenbedingungen und Konsumzurückhaltung geprägt. Gleichzeitig bleibt Soehnle jedoch klarer Marktführer für Personen- und Küchenwaagen in Deutschland. Der Umsatz im Segment Private Label, in dem hauptsächlich Handelsmarken durch die französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby vertrieben werden, lag im ersten Quartal 2023 mit einem Rückgang um 0,4 Prozent auf 7,6 Mio. EUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2022: 7,6 Mio. EUR). Während die Küchenprodukte von Birambeau im ersten Quartal leichte Umsatzrückgänge verzeichneten, verbuchte Herby mit seinen stromsparenden Wäscheständern ein leichtes Wachstum. Der Leifheit-Konzern sieht sich unverändert mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Die Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs wie auch die anhaltenden Inflationssorgen belasten die konjunkturelle Entwicklung und die Verbrauchernachfrage. Hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie die immer noch angespannte Situation auf den globalen Beschaffungsmärkten werden zudem voraussichtlich weiterhin Druck auf die Ergebnisentwicklung des Leifheit-Konzerns ausüben. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Leifheit AG im Geschäftsjahr 2023 unverändert einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert und geht weiterhin von einem positiven Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Der Free Cashflow wird auf dieser Basis ebenfalls im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Weitere Informationen finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 31. März 2023, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com