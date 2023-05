Der DAX hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16.000 Punkten festgefahren. Am Donnerstag tut er sich weiter schwer damit, sich erneut der Bestmarke von 16.290 Punkten anzunähern. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15.919 Punkten, was ein dünnes Plus von 0,1 Prozent bedeutet.Seit gut einem Monat bewegt er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16.000 Zählern endet. Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise ...

