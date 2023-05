DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal alle Erwartungen geschlagen. Der Teilverkauf des Funkturmgeschäfts mit einem entsprechenden Bewertungsgewinn katapultierte vor allem den Konzerngewinn in unerwartete Höhen. Auch alle anderen maßgeblichen Kennziffern lagen über den Analystenschätzungen. Außerdem erhöhte der DAX-Konzern die Jahresprognose leicht. Insgesamt brachten die Bonner es im Quartal aber erneut auf kein organisches Wachstum. Es wurden folgende Eckdaten für das erste Quartal genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. Quartal 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 27.839 +0,3% 27.776 +0,1% 27.746 EBITDA AL bereinigt 9.963 +1% 9.910 +0,4% 9.873 Erg nach Steuern/Dritten ber.** 1.959 -12% 1.818 -19% 2.238 Ergebnis nach Steuern/Dritt.** 15.360 +289% 1.618 -59% 3.949 Ergebnis je Aktie 3,09 +291% -- -- 0,79 Free Cashflow AL 3.579 -5% 3.521 -7% 3.781 Umsatz Deutschland 6.141 +3% 6.050 +1% 5.963 Umsatz USA* 18.262 +2% 18.413 +3% 17.880 Umsatz Europa 2.784 +4% 2.713 +1% 2.682 Umsatz Systemgeschäft 946 +2% 932 +1% 927 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.489 +4% 2.461 +3% 2.393 EBITDA AL bereinigt USA* 6.536 +6% 6.482 +5% 6.172 EBITDA AL bereinigt Europa 983 +1% 973 -0,3% 976 EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 75 +10% 69 +1% 68 AUSBLICK 2023 - das Unternehmen erwartet (währungsbereinigt): - EBITDA AL bereinigt: nun rund 40,9 Milliarden Euro (bisher: rund 40,8 Milliarden Euro) - Free Cashflow AL: weiterhin über 16 Milliarden Euro

* T-Mobile US hat seine Zahlen auf Basis von US-GAAP am 27. April 2023 veröffentlicht.

Die Veröffentlichung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem der Consensus für die Deutsche Telekom bereits erhoben war.

** Der ausgewiesene Konzernüberschuss des ersten Quartals 2022 enthielt nach Unternehmensaussagen

saldiert positive Sondereinflüsse (nach Steuern und Minderheiten) von rund 1,7 Mrd. Euro.

TAGESTHEMA II

Die Bank of England (BoE) hat in den vergangenen Monaten ihren Leitzins zügig angehoben - ebenso wie die US-Notenbank. Doch nun beginnen sich Anleger darauf einzustellen, dass die Zinspfade in Großbritannien und den USA auseinanderlaufen könnten. Die hohe Inflation bedeute, dass die BoE die Zinssätze stärker als bisher erwartet anheben müsse, während sich die US-Zinsen ihrem Höchststand näherten, sagen Analysten. Für die Sitzung am Donnerstag wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent erwartet. Jüngste Daten zur Inflation und zu den Löhnen in Großbritannien veranlassten eine Reihe von Großbanken, ihre Erwartungen für die britischen Zinssätze zu erhöhen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 14.588 -0% 12 14.639 -Pharmaceuticals 4.568 -1% 11 4.624 -Consumer Health 1.572 +4% 11 1.512 -Crop Science 8.392 -1% 11 8.447 EBITDA bereinigt Konzern 4.632 -12% 12 5.251 -Pharmaceuticals 1.281 -8% 11 1.389 -Consumer Health 372 -4% 11 388 -Crop Science 3.197 -13% 11 3.669 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.212 -33% 12 3.291 Ergebnis je Aktie Core 2,87 -19% 12 3,53

AURUBIS (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H22/23 ggVj Zahl 1H21/22 Umsatz 8.973 -3% 3 9.262 EBIT operativ 259 -25% 3 346 Ergebnis vor Steuern operativ 260 -25% 4 345 Ergebnis nach Steuern operativ 212 -21% 3 268

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 1.525 +11% 1.379 Ergebnis vor Steuern 80 +8% 74 Ergebnis vor Steuern-Marge 5,2 -- 5,4 Ergebnis nach Steuern k.A. -- 53 Ergebnis je Aktie 0,45 +7% 0,42 * Quelle: Webseiten des Unternehmens

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG* PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 231 +11% 2 209 EBITDA 33 +55% 2 21 EBITDA-Marge 14,1 -- -- 10,1 * Quelle: Factset

SILTRONIC (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 405 -3% 4 417 EBITDA 127 -32% 4 186 EBITDA-Marge 31,4 -- -- 44,6 EBIT 76 -47% 4 144 Ergebnis nach Steuern 65 -43% 3 115 Ergebnis je Aktie 2,08 -40% 3 3,47

STRÖER (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 395 +2% 2 385

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q22/23 ggVj 2Q21/22 Umsatz 6.620 +6% 6.245 EBITDA bereinigt 103 -34% 157 EBIT -108 -- -151 Erg nach Steuern/Dritten -153 -- -284 Ergebnis je Aktie -0,42 -- -0,78 * Quelle: Angaben auf der Homepage des Unternehmens - alle Zahlen "wie berichtet"

Weitere Termine:

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK)

07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Adidas AG, HV

10:00 DE/BMW AG, HV

10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Heidelbergcement AG, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

11:00 DE/Norma Group SE, HV

11:15 DE/Deutsche Bahn AG, Mitteilung von Personalvorstand Seiler

zur Streikankündigung der EVG

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

- DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

- JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Ernst Russ 0,20 EUR Elmos Semiconductor 0,75 EUR KPS 0,10 EUR K+S 1,00 EUR Rational 13,50 EUR Symrise 1,05 EUR Volkswagen Stämme 8,70 EUR Volkswagen Vorzüge 8,76 EUR BP 0,0661 USD HSBC 0,10 USD

