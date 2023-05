DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal alle Erwartungen geschlagen. Der Teilverkauf des Funkturmgeschäfts mit einem entsprechenden Bewertungsgewinn katapultierte vor allem den Konzerngewinn in unerwartete Höhen. Auch alle anderen maßgeblichen Kennziffern lagen über den Analystenschätzungen. Außerdem erhöhte der DAX-Konzern die Jahresprognose leicht. Insgesamt brachten die Bonner es im Quartal aber erneut auf kein organisches Wachstum. Es wurden folgende Eckdaten für das erste Quartal genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. Quartal 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 27.839 +0,3% 27.776 +0,1% 27.746 EBITDA AL bereinigt 9.963 +1% 9.910 +0,4% 9.873 Erg nach Steuern/Dritten ber.** 1.959 -12% 1.818 -19% 2.238 Ergebnis nach Steuern/Dritt.** 15.360 +289% 1.618 -59% 3.949 Ergebnis je Aktie 3,09 +291% -- -- 0,79 Free Cashflow AL 3.579 -5% 3.521 -7% 3.781 Umsatz Deutschland 6.141 +3% 6.050 +1% 5.963 Umsatz USA* 18.262 +2% 18.413 +3% 17.880 Umsatz Europa 2.784 +4% 2.713 +1% 2.682 Umsatz Systemgeschäft 946 +2% 932 +1% 927 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.489 +4% 2.461 +3% 2.393 EBITDA AL bereinigt USA* 6.536 +6% 6.482 +5% 6.172 EBITDA AL bereinigt Europa 983 +1% 973 -0,3% 976 EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 75 +10% 69 +1% 68 AUSBLICK 2023 - das Unternehmen erwartet (währungsbereinigt): - EBITDA AL bereinigt: nun rund 40,9 Milliarden Euro (bisher: rund 40,8 Milliarden Euro) - Free Cashflow AL: weiterhin über 16 Milliarden Euro

* T-Mobile US hat seine Zahlen auf Basis von US-GAAP am 27. April 2023 veröffentlicht.

Die Veröffentlichung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem der Consensus für die Deutsche Telekom bereits erhoben war.

** Der ausgewiesene Konzernüberschuss des ersten Quartals 2022 enthielt nach Unternehmensaussagen

saldiert positive Sondereinflüsse (nach Steuern und Minderheiten) von rund 1,7 Mrd. Euro.

TAGESTHEMA II

Die Bank of England (BoE) hat in den vergangenen Monaten ihren Leitzins zügig angehoben - ebenso wie die US-Notenbank. Doch nun beginnen sich Anleger darauf einzustellen, dass die Zinspfade in Großbritannien und den USA auseinanderlaufen könnten. Die hohe Inflation bedeute, dass die BoE die Zinssätze stärker als bisher erwartet anheben müsse, während sich die US-Zinsen ihrem Höchststand näherten, sagen Analysten. Für die Sitzung am Donnerstag wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent erwartet. Jüngste Daten zur Inflation und zu den Löhnen in Großbritannien veranlassten eine Reihe von Großbanken, ihre Erwartungen für die britischen Zinssätze zu erhöhen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz Konzern 14.588 -0% 12 14.639 -Pharmaceuticals 4.568 -1% 11 4.624 -Consumer Health 1.572 +4% 11 1.512 -Crop Science 8.392 -1% 11 8.447 EBITDA bereinigt Konzern 4.632 -12% 12 5.251 -Pharmaceuticals 1.281 -8% 11 1.389 -Consumer Health 372 -4% 11 388 -Crop Science 3.197 -13% 11 3.669 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.212 -33% 12 3.291 Ergebnis je Aktie Core 2,87 -19% 12 3,53

AURUBIS (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H22/23 ggVj Zahl 1H21/22 Umsatz 8.973 -3% 3 9.262 EBIT operativ 259 -25% 3 346 Ergebnis vor Steuern operativ 260 -25% 4 345 Ergebnis nach Steuern operativ 212 -21% 3 268

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q22 Umsatz 1.525 +11% 1.379 Ergebnis vor Steuern 80 +8% 74 Ergebnis vor Steuern-Marge 5,2 -- 5,4 Ergebnis nach Steuern k.A. -- 53 Ergebnis je Aktie 0,45 +7% 0,42 * Quelle: Webseiten des Unternehmens

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG* PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 231 +11% 2 209 EBITDA 33 +55% 2 21 EBITDA-Marge 14,1 -- -- 10,1 * Quelle: Factset

SILTRONIC (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 405 -3% 4 417 EBITDA 127 -32% 4 186 EBITDA-Marge 31,4 -- -- 44,6 EBIT 76 -47% 4 144 Ergebnis nach Steuern 65 -43% 3 115 Ergebnis je Aktie 2,08 -40% 3 3,47

STRÖER (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22 Umsatz 395 +2% 2 385

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q22/23 ggVj 2Q21/22 Umsatz 6.620 +6% 6.245 EBITDA bereinigt 103 -34% 157 EBIT -108 -- -151 Erg nach Steuern/Dritten -153 -- -284 Ergebnis je Aktie -0,42 -- -0,78 * Quelle: Angaben auf der Homepage des Unternehmens - alle Zahlen "wie berichtet"

Weitere Termine:

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK)

07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Adidas AG, HV

10:00 DE/BMW AG, HV

10:00 DE/SAP SE, HV

10:00 DE/Heidelbergcement AG, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

11:00 DE/Norma Group SE, HV

11:15 DE/Deutsche Bahn AG, Mitteilung von Personalvorstand Seiler

zur Streikankündigung der EVG

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

- DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

- JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Ernst Russ 0,20 EUR Elmos Semiconductor 0,75 EUR KPS 0,10 EUR K+S 1,00 EUR Rational 13,50 EUR Symrise 1,05 EUR Volkswagen Stämme 8,70 EUR Volkswagen Vorzüge 8,76 EUR BP 0,0661 USD HSBC 0,10 USD

May 11, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,25% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.996,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.161,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.433,50 +0,2% Nikkei-225 29.096,00 -0,1% Schanghai-Composite 3.314,02 -0,2% Hang-Seng-Index 19.648,59 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 135,90 -5 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.896,23 -0,4% DAX-Future 15.972,00 -0,3% XDAX 15.899,50 -0,3% MDAX 27.365,61 +0,2% TecDAX 3.233,30 -0,1% EuroStoxx50 4.306,76 -0,4% Stoxx50 4.018,36 -0,6% Dow-Jones 33.531,33 -0,1% S&P-500-Index 4.137,64 +0,4% Nasdaq-Comp. 12.306,44 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,95 +81

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Trotz der Zeitenwende in der Zinswelt - der DAX wird am Donnerstag erst einmal weiter wenig verändert erwartet. In den USA ist der Realzins am kurzen Ende nun erstmals seit vielen Jahren positiv, nach der jüngsten Leitzinserhöhung auf 5 Prozent und der neuen Inflationsrate von 4,9 Prozent. "Das dürfte die Konjunktur weiter bremsen", so ein Marktteilnehmer. Zinssenkungspotenzial bestehe dann, wenn neben der Inflationsrate in den kommenden Monaten auch die Kerninflation deutlich zurückkomme. "Zunächst wird der Markt aber weiter auf defensive Wachstumstitel setzen", so der Marktteilnehmer. Im Blick stehen am Donnerstag der letzte große Höhepunkt der Berichtssaison und am Nachmittag die US-Erzeugerpreise. Daneben tagt die Bank of England.

Rückblick: Marktspekulationen über Zinssenkungen der Fed ab Sommer seien verfehlt, hieß es mit Blick auf Inflationsdaten aus den USA. Daher stützten die Daten nicht nachhaltig. Credit Agricole lieferte deutlich bessere Quartalsdaten ab, der Kurs sprang um 5,0 Prozent nach oben. Bei Vestas wurde die Rückkehr in die Gewinnzone gelobt, es ging um 3,7 Prozent höher. Bei Alstom hatte man indes mehr erwartet und schickte die Aktien 2,4 Prozent tiefer. Asos brachen nach schwachen Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick um gut 23 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach Zahlenausweis stellten Siemens Healthineers mit minus 5,7 Prozent den DAX-Verlierer. Im Kerngeschäft lief es gut, doch Marge und Umsatz litten unter dem Nachfrageeinbruch bei Corona-Tests. Zudem wird der Bereich der robotergestützten Behandlung von Herzkreislauf-Erkrankungen mangels Nachfrage gestoppt. Bei Continental (+3,1%) lag das EBIT laut Citigroup 20 Prozent über Konsens. Auch bei Brenntag (+1,7%) wurden die Daten positiv bewertet - auch der Ausblick gefiel. Über den Erwartungen lagen die Geschäftszahlen von Heidelbergcement (-0,7%). Doch der erhöhte Ausblick treffe nur das obere Band der bisherigen Erwartungen, bemängelte ein Teilnehmer. Als generell unspektakulär bis leicht positiv wurden Eon gesehen. Die Daten lagen über den Prognosen, der Ausblick wurde aber nur bekräftigt. Der Kurs gab um 1,6 Prozent nach. Bei Evotec (+12,8%) wurde eine langfristige Partnerschaft mit Sandoz gefeiert.

XETRA-NACHBÖRSE

Meist wenig verändert haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt. Die US-Börsen hatten uneinheitlich auf die Verbraucherpreisdaten reagiert, die nicht durchweg überzeugt hatten. Die Aktien der Allianz wurden am Abend 0,6 Prozent höher gestellt, nachdem der Versicherer ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Euro angekündigt hatte. TAG Immobilien zeigten sich 0,7 Prozent höher nach der Nachricht, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Elgeti sich bei der anstehenden Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird. Suse reagierten mit einem Minus von gut 6 Prozent auf die Gewinnwarnung des Unternehmens.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Kaufzurückhaltung der vergangenen Tage hat am Mittwoch ein vorläufiges Ende gefunden. Denn neue Inflationsdaten hatten die erhoffte Verlangsamung des Preisauftriebs gezeigt. Beobachter monierten aber die hartnäckig hohe Kerninflation und verwiesen darauf, dass die Inflationsrate noch immer deutlich über dem Ziel der Fed von 2 Prozent liege. Überdies würden in den kommenden Wochen noch weitere wichtige Daten veröffentlicht, die ebenfalls in die Entscheidung der Fed einflössen. Und nicht zuletzt spreche die gute Lage auf dem US-Arbeitsmarkt eher gegen eine Zinspause oder gar -senkung im Sommer sprechen, hieß es. Unter den Einzelwerten brachen Airbnb um fast 11 Prozent ein. Zum einen verfehlten die Buchungen des Online-Unterkunftanbieters trotz Rekordniveau im jüngsten Quartal die Erwartungen, zum anderen fiel der Ausblick weniger optimistisch aus. Rivian (+1,8%) verringerte seinen Quartalsverlust stärker als erwartet und hält zudem an seinem Ausblick für das Geschäftsjahr fest. Besser als erwartet präsentierten sich die Geschäftszahlen von Electronic Arts (-0,5%). Zudem zeigte sich das Unternehmen in seinem Ausblick sehr zuversichtlich. Allerdings bemängelten Marktteilnehmer die Abhängigkeit von wenigen Produkten wie dem FIFA-Fußball-Spiel.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,90 -12,5 4,02 -52,1 5 Jahre 3,37 -12,6 3,50 -62,6 7 Jahre 3,40 -9,9 3,50 -57,0 10 Jahre 3,43 -8,5 3,52 -44,7 30 Jahre 3,80 -4,3 3,84 -17,3

Hoffnungen auf eine Zinspause oder gar -senkung ließen die Renditen deutlicher nachgeben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0978 -0,0% 1,0983 1,0977 +2,6% EUR/JPY 147,36 -0,1% 147,50 147,71 +5,0% EUR/CHF 0,9776 +0,1% 1,1240 0,9775 -1,2% EUR/GBP 0,8698 -0,0% 0,8699 0,8697 -1,7% USD/JPY 134,23 -0,1% 134,30 134,57 +2,4% GBP/USD 1,2621 -0,0% 1,2624 1,2620 +4,4% USD/CNH 6,9402 +0,0% 6,9374 6,9373 +0,2% Bitcoin BTC/USD 27.472,67 -0,2% 27.521,23 28.105,96 +65,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Zinserwartungen belasteten den Dollar, der Dollarindex büßte nach zwischenzeitlichen Aufschlägen nun 0,1 Prozent ein - der Euro stieg entsprechend.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,22 72,56 +0,9% +0,66 -8,7% Brent/ICE 77,09 76,41 +0,9% +0,68 -8,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach, nachdem die staatliche Energy Information Administration für die Vorwoche einen überraschend deutlichen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 72,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,62 2.029,75 +0,1% +1,87 +11,4% Silber (Spot) 25,31 25,43 -0,5% -0,12 +5,6% Platin (Spot) 1.118,50 1.118,90 -0,0% -0,40 +4,7% Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,0% +0,00 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte nicht nachhaltig von den Daten. Die Aussicht auf eine Zinspause bei einer weiter steigenden Teuerung macht das Edelmetall als Inflationsschutz zwar theoretisch attraktiv. Doch letztlich zeigte sich die Feinunze wenig verändert bei 2.032 Dollar, nachdem der Preis allerdings am Vortag gestiegen war.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Inflation in China hat sich im April weiter abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 0,7 Prozent im März, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Teuerung von 0,4 Prozent gerechnet. Es war der niedrigste Wert seit Februar 2021. Sowohl die Lebensmittel- als auch die Nonfood-Preise stiegen weniger stark.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

- Beim Flüchtlingsgipfel hat der Bund den Ländern eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlinge zugesagt. Eine langfristige Lösung soll bis November stehen. Einig waren sich beide Seiten darin, dass Asylverfahren und Abschiebungen schneller ablaufen sollen.

- Angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Grenzkontrollen zu weiteren Nachbarstaaten Deutschlands nicht ausgeschlossen.

GROßBRITANNIEN

May 11, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.