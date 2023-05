Die Medien bezeichnen die bevorstehenden Wahlen in der Türkei als "historisch". Dies hängt jedoch davon ab, ob es der verbündeten Opposition gelingt, die mehr als zwei Jahrzehnte währende politische Dominanz von Präsident Erdogan und seiner AKP-Partei zu beenden.Die Medien bezeichnen die bevorstehenden Wahlen in der Türkei am 14. Mai, einschliesslich einer sehr wahrscheinlichen zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 28. Mai, als «historisch». Dies hängt jedoch davon ab, ob es der verbündeten Opposition - dem Tisch der Sechs - gelingt, die mehr als zwei Jahrzehnte währende politische Dominanz von Präsident Erdogan und seiner AKP-Partei zu beenden.

