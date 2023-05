DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Die Inflation in China hat sich im April weiter abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 0,7 Prozent im März. Ökonomen hatten mit einer Teuerung von 0,4 Prozent gerechnet. Es war der niedrigste Wert seit Februar 2021. Die Lebensmittelpreise legten im April noch um 0,4 Prozent zu, nachdem sie im März um 2,4 Prozent gestiegen waren. Im Vergleich zum Vormonat sank der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent. Der Erzeugerpreisindex fiel auf den niedrigsten Wert seit fast drei Jahren. Er sank um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im März um 2,5 Prozent nachgegeben hatte. Hier hatten Volkswirte hatten mit einem Minus von 3,3 Prozent gerechnet.

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.163,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.438,00 +0,2% Nikkei-225 29.095,11 -0,1% Hang-Seng-Index 19.662,24 -0,5% Kospi 2.500,84 +0,2% Shanghai-Composite 3.311,16 -0,2% S&P/ASX 200 7.247,40 -0,1%

Behauptet - Die günstig ausgefallenen US-Preisdaten vom Vortag, die der US-Notenbank tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend heißt es, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgen sie aber nicht. Ähnlich verhält es sich mit in China im April deutlich stärker als gedacht gesunkenen Erzeugerpreisen, die der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik erlauben könnten. In Tokio bremst zudem der im Vergleich zum Vortag festere Yen etwas. Hintergrund ist der nach den US-Preisdaten schwächelnde Dollar. Bei Einzelwerten machen weiter Quartalsberichte die Kurse. Das Pharmaunternehmen Kyowa Kirin (-11,9%) hat seinen Gewinnausblick für 2023 gesenkt. Sumitomo Metal Mining (-11,7%) rechnet mit einem 74-prozentigen Gewinnrückgang. Fujifilm Holdings (+4,5%) profitieren dagegen von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Panasonic gewinnen nach den Geschäftszahlen gut 3 Prozent, der Ölwert Inpex 0,9 Prozent. In Sydney verteuern sich Graincorp um 8,7 Prozent, nachdem der Rohstoffhändler den Gesamtjahresausblick angehoben hat. Silver Lake geben um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat ein Übernahmeangebot für den Goldförderer St. Barbara (-0,4%) in Details angepasst.

Walt Disney gaben nach dem Quartalsbericht um gut 4 Prozent nach (s.u.). Die Zahlen des Finanzdienstleisters und Online-Brokers Robinhood Markets (+3,1%) kamen dagegen gut an. Cheesecake Factory (+0,8%) zeigten sich nach im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen der Restaurantkette wenig verändert. Für Groupon ging es um 5,9 Prozent südwärts. Der Betreiber von Webseiten mit Rabattangeboten schrieb im zurückliegenden Quartal erneut rote Zahlen und verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang, wobei dieser auch die Markterwartung verfehlte. Beyond Meat litten darunter, dass der Fleischersatzhersteller eine Kapitalerhöhung plant, der Kurs gab um 2,2 Prozent nach. Ein Kursdebakel erlebte die Aktie des Unterhaltungselektronikherstelles Sonos (-23%). Zwar waren die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings senkte Sonos den Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.531,33 -0,1% -30,48 +1,2% S&P-500 4.137,64 +0,4% 18,47 +7,8% Nasdaq-Comp. 12.306,44 +1,0% 126,89 +17,6% Nasdaq-100 13.347,83 +1,1% 146,71 +22,0% Mittwoch Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 903 Mio 875 Mio Gewinner 1.707 1.202 Verlierer 1.264 1.753 unverändert 115 125

Freundlich - Nachdem die neuen Inflationsdaten die erhoffte Verlangsamung zeigten, ging es inbesondere mit zinssensitiven Aktien aufwärts - auch wenn die hartnäckig hohe Kerninflationsrate mit etwas Unbehagen zur Kenntnis genommen wurde. Außerdem spreche der weiter robuste US-Arbeitsmarkt eher gegen eine Zinspause oder gar -senkung im Sommer, hieß es zu den nach den Inflationsdaten wieder gespielten Hoffnungen. Airbnb brachen um fast 11 Prozent ein. Zum einen verfehlten die Buchungen des Online-Unterkunftanbieters trotz Rekordniveau die Erwartungen, zum anderen fiel der Ausblick weniger optimistisch aus. Rivian (+1,8%) verringerte seinen Quartalsverlust stärker als erwartet. Besser als erwartet präsentierten sich die Geschäftszahlen von Electronic Arts (-0,5%). Zudem zeigte sich das Unternehmen in seinem Ausblick sehr zuversichtlich. Allerdings bemängelten Marktteilnehmer die starke Abhängigkeit von wenigen Produkten. Ebenfalls jeweils nach Quartalszahlen knickte der Kurs des Gebrauchtwagenhändlers Vroom um 9 Prozent ein, während es für den Kurs des Kameraherstellers Gopro um 8,9 Prozent nach unten ging.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,90 -12,5 4,02 -52,1 5 Jahre 3,37 -12,6 3,50 -62,6 7 Jahre 3,40 -9,9 3,50 -57,0 10 Jahre 3,43 -8,5 3,52 -44,7 30 Jahre 3,80 -4,3 3,84 -17,3

Hoffnungen auf eine Zinspause oder gar -senkung nach den Inflationszahlen für April ließen die Renditen deutlicher nachgeben.

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:58 % YTD EUR/USD 1,0979 -0,0% 1,0983 1,0964 +2,6% EUR/JPY 147,37 -0,1% 147,50 148,34 +5,0% EUR/GBP 0,8699 -0,0% 0,8699 0,8687 -1,7% GBP/USD 1,2621 -0,0% 1,2624 1,2621 +4,4% USD/JPY 134,23 -0,1% 134,30 135,23 +2,4% USD/KRW 1.321,17 +0,3% 1.316,72 1.325,12 +4,7% USD/CNY 6,9342 +0,0% 6,9333 6,9284 +0,5% USD/CNH 6,9391 +0,0% 6,9374 6,9323 +0,2% USD/HKD 7,8306 -0,0% 7,8310 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,6774 -0,1% 0,6778 0,6759 -0,6% NZD/USD 0,6372 +0,1% 0,6365 0,6336 +0,3% Bitcoin BTC/USD 27.476,31 -0,2% 27.521,23 27.556,98 +65,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den sinkenden US-Marktzinsen in Reaktion auf die neuesten Preisdaten kam der Dollar unter dem Strich leicht zurück. Der Dollarindex büßte nach zwischenzeitlichen Aufschlägen 0,1 Prozent ein.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,19 72,56 +0,9% +0,63 -8,7% Brent/ICE 77,10 76,41 +0,9% +0,69 -8,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (-1,6%) gaben nach, nachdem für die Vorwoche ein überraschend deutlicher Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet worden war.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.031,83 2.029,75 +0,1% +2,08 +11,4% Silber (Spot) 25,32 25,43 -0,4% -0,11 +5,6% Platin (Spot) 1.117,83 1.118,90 -0,1% -1,08 +4,7% Kupfer-Future 3,84 3,84 -0,0% -0,00 +0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich kaum bewegt und profitierte nicht nachhaltig von den neuen Preisdaten und der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause.

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für März einen nicht saisonbereinigten Überschuss von 2,278 Billionen Yen. Ökonomen hatten 2,916 Billionen geschätzt.

Das philippinische BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahresquartal um 6,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 6,2 Prozent geschätzt.

Google seinen generativen KI-Chatbot Bard in 180 Ländern in englischer Sprache gestartet und Schnittstellen zu Bard auf firmeneigenen Apps einschließlich seiner Google-Websuche angekündigt.

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar den Umsatz gesteigert, doch ging der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dennoch übertraf das Unternehmen die Erwartungen leicht. Allerdings verlor der Streamingdienst Disney+ vor allem in Asien massiv Abonnenten. Der Nettogewinn betrug 1,27 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,93 Dollar und traf damit exakt die von Factset ermittelte Konsensschätzung. Der Umsatz stieg auf 21,82 (20,27) Milliarden Dollar. Analysten hatten 21,8 Milliarden geschätzt. Disney+ beendete das Quartal mit 157,8 Millionen Abonnenten, ein Rückgang gegenüber dem Vorquartal, als noch 161,8 Kunden verzeichnet wurden. Analysten waren von 163,5 Millionen ausgegangen. Einen Ausblick gab das Unternehmen zunächst nicht.

May 11, 2023 01:40 ET (05:40 GMT)

