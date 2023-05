The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2023



ISIN Name

US06738EBC84 BARCLAYS 18/24 FLR

XS2291766843 KRED.F.WIED.21/23 MTN DL

CH0338330407 PFBK SCHW.HYP. 16-23 638

CH0373476735 MCH GROUP 18-23

DE000A1TNFP6 NUERNB.WUERZB. IHS 13/23

XS0928126340 CRCC YUXIANG 13/23 REGS

XS1319652902 NESTLE FIN.INTL 15/23 MTN

US06738EBB02 BARCLAYS 18/24 FLR

AU3FN0042404 NATL AUSTR.BK 2023 FLR

