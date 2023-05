NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat KWS Saat nach vollständigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley sah operatives Ergebnis (Ebit) und Umsatz des Saatgutherstellers am Donnerstag in einer ersten Reaktion etwa auf Höhe der bereits veröffentlichten Eckdaten. Das bestätigte Jahresziel für das Umsatzwachstum erwarte KWS nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 13 bis 15 Prozent und die operative Ergebnismarge (Ebit) wie bisher bei 11 bis 12 Prozent. Er rechnet mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktie./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 01:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 01:24 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007074007

