Am Donnerstag hat die Deutsche Telekom ihre Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Der DAX-Konzern hat dabei einmal mehr untermauert, dass es operativ gut läuft und hat dank des Verkaufs des Funkturmgeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren eingefahren. Auch die Prognose wurde leicht erhöht. An der Börse kommt das gut an.Mit 15,4 Milliarden Euro vervierfachte sich der Konzernüberschuss im Vergleich zum Vorjahr nahezu. "Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für ...

