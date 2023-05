Wien/London/Cannes/Los Angeles (ots) -Kurz vor Beginn der Filmfestspiele in Cannes gibt Klemens Hallmann, CEO und Produzent der Hallmann Entertainment Company, seinen neuesten Film bekannt, der von der Academy Award®-prämierten Schauspielerin Kate Winslet durchgehend erzählt wird. Auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise zeigt der Film "DreamScapes" in spektakulären Szenen die Schönheit und Vielfalt von "Mutter Erde" in Zeit und Bewegung. Der Film soll ab Herbst 2023 in die internationalen Kinos kommen.DreamScapes ist ein "United Earth Project", das von mehr als 250 der talentiertesten Videokünstler:innen in mehr als 100 Ländern rund um den Globus aufgenommen wurde. Begleitet wird die epische visuelle Reise durch einen monumentalen Filmsoundtrack, der Zuseher:innen alle Bilder noch intensiver erleben lässt.Oscar-Preisträgerin Kate Winslet sagt dazu: "Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich gefragt wurde, die Stimme von Mutter Erde aufzunehmen. Es ist etwas ganz Besonderes, Teil von etwas zu sein, das sich nicht nur auf den Niedergang der Welt beschränkt, sondern stattdessen die Schönheit und Vielfalt unseres wunderbaren Planeten in den Vordergrund stellt und uns einen Moment zum Innehalten und Nachdenken darüber schenkt, wie wichtig es ist, diese Einzigartigkeit zu bewahren. Mit diesen wunderbaren Bildern und der eindrucksvollen Musik wird der Film zu einem magischen, intensiven Erlebnis."Das Projekt war ein enormes Unterfangen. Produzent Klemens Hallmann: "All diese talentierten Menschen aus so vielen Ländern zusammenzubringen, war eine echte Herausforderung und resultierte in einem mehrjährigen Schnitt- und Musikkompositionsprozess. Worauf ich besonders stolz bin: Mit Kate Winslet in ihrer Rolle als Mutter Erde haben wir für unser einmaliges Projekt einen Weltstar gewinnen können, der die Einzigartigkeit unserer Natur ebenso schätzt, wie wir, die diesen Film mit viel Herzblut umgesetzt haben."Spektakuläre Bildwelt aus allen Teilen der ErdeDer Film ist eine fesselnde Geschichte über unseren Planeten im Laufe der Jahreszeiten.In atemberaubenden, hochauflösenden Bildern aus der Luft und mit einigen der aufregendsten Zeitraffer- und Zeitlupenaufnahmen der Welt wird die Wahrnehmung der Zuschauer:innen in eine neue Dimension gehoben. Die eingesetzte Hochgeschwindigkeitsfotografie macht Vorgänge völlig neu erlebbar. Die Produktion ist ein zeitloses Erlebnis von Klang und Musik für alle Generationen.Begleitet von monumentaler Filmmusik, komponiert von Edwin Wendler, ist der Film ein faszinierendes Werk, das Zuseher:innen "Mutter Erde" wieder mit kindlichem Staunen betrachten lässt.Internationales DebütDie Mitwirkung der Wiener Sängerknaben und der Wiener Chormädchen beim vielschichtigen Soundtrack ist das gemeinsame internationale Debüt. Dieses Jahr feiern die Wiener Sängerknaben ihr 525-jähriges Bestehen, in den Chören singen derzeit Kinder aus 24 Nationen, Tradition und Ausbildung gehören zum Kulturerbe der UNESCO. Einen der berühmtesten und besten Chöre der Welt als Partner zu haben, ist für die Filmschaffenden ein weiterer Garant für die Qualität dieser Produktion. Klemens Hallmann ist zudem ein Förderer der Wiener Chormädchen und setzt sich aktiv für ihre Sichtbarkeit und Chancengleichheit ein.Der Film ist vor allem den nachkommenden Generationen gewidmet um auch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, behutsam mit unserem Planeten umzugehen.DreamScapes bringt Autor und Regisseur Christian Machacek sowie Produzent Klemens Hallmann erneut zusammen, nachdem sie bereits für mehrere herausragende, internationale Produktionen wie "Breathtaking" oder "Beer-tastic!" gemeinsam auf allen Kontinenten unterwegs waren, um außergewöhnliche Geschichten zu erzählen. Patrick Knapp-Schwarzenegger steht ihnen bei diesem Film als Executive Producer zur Seite.Der Film befindet sich derzeit in der Endphase der Postproduktion und soll im Herbst 2023 in die Kinos kommen. Er wird von der Hallmann Entertainment Company auf dem kommenden internationalen Marché du film, der während der Filmfestspiele läuft, den Verleihern angeboten.Weitere Informationen und den Trailer zum Film finden Sie unter:https://www.hallmannentertainment.com/dreamscapes/Über Klemens HallmannKlemens Hallmann ist ein österreichischer Filmproduzent sowie Gründer und Eigentümer der Film- und Dokumentationsproduktionsfirma HALLMANN Entertainment Company GmbH. Er ist Aufsichtsrat und Großaktionär der Film House Germany AG und deren Tochtergesellschaften Summerstorm Entertainment und Egoli Tossell Film New GmbH. Er war langjähriger Kernaktionär und Aufsichtsrat der Pantaflix AG. Seine Filme und die darin mitwirkenden Schauspieler:innen erhielten zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen bei internationalen Filmpreisen. Insgesamt gewannen die produzierten Filme bisher mehr als 170 internationale Auszeichnungen und erhielten über 350 Nominierungen.Klemens Hallmann ist zudem Unternehmer und Investor. Die von ihm gegründete HALLMANN Corporate Group ist eine der großen österreichischen Unternehmensgruppen mit Schwerpunkt auf Immobilien und Unternehmens-Beteiligungen. Klemens Hallmann ist alleiniger Eigentümer der SÜBA AG, einem seit über 40 Jahren erfolgreichen Bauträger, der sich auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat.Pressekontakt:Mag. Linda Michalech | Head of Corporate Communications Hallmann HoldingM: +43 664 8452616lm@hallmannholding.comOriginal-Content von: alpha_z Kommunikationsberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153525/5506365