Der CS620, das neueste Cobot-Modell des Unternehmens mit 20 kg Nutzlast, einem einzigartigen 5-Ampere-Ausgang und einem führenden Radius von 1800 mm, wird europaweit erstmalig auf der kommenden Automatica in München vorgestellt (Halle B4 Stand 311).

Elite Robots, ein führender Anbieter von kollaborativen Robotern, wird den CS620 in Europa offiziell auf der führenden Automatisierungs- und Robotikmesse Automatica vorstellen, die vom 27. bis 30. Juni in München stattfindet.

CS625 features a sturdy robotic arm with standard IP65 protection upgradable to IP68, which makes it suitable for any industrial environment. (Graphic: Business Wire)