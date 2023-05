Kubota Future Cube als Best Innovation Site ausgezeichnet

Die Kubota Corporation (Hauptsitz: Naniwa-ku, Osaka, Japan; President und Representative Director: Yuichi Kitao; im Folgenden "Kubota") (TOKIO:6326) gab heute bekannt, dass Kubota Future Cube, die Website, auf der das Unternehmen seine Aktivitäten zur Schaffung einer besseren Zukunft vorstellt, bei den CSS Design Awards 2022 den achten Platz bei der Wahl zur Website of the Year belegt hat und zudem als Best Innovation Site ausgezeichnet wurde. Damit wurde zum ersten Mal die Website eines japanischen Unternehmens in die Top Ten der Websites des Jahres gewählt.

https://www.kubota.com/futurecube/

Durch diesen Award angespornt, wird Kubota seine Arbeit in den Bereichen Lebensmittel, Wasser und Umwelt fortsetzen, um Sympathien zu wecken und unsere Stakeholder zur Teilnahme an der Lösung gesellschaftlicher Probleme anzuregen.

Über die CSS Design Awards

Die CSS Design Awards gehören neben den FWA (Favorite Website Awards) und awwwards zu den drei renommiertesten Auszeichnungen für Webdesign weltweit. Juroren aus der ganzen Welt bewerten Websites in drei Kategorien: UI Design, UX Design und Innovation. Kubotas Kubota Future Cube wurde unter 365 Bewerbungen für die Website of the Year 2022 auf den achten Platz gewählt. Die innovative Website wurde außerdem mit dem Preis für die beste Innovation ausgezeichnet. Kubota ist das erste japanische Unternehmen, das mit dem jährlich vergebenen Preis der CSS Design Awards ausgezeichnet wird.

Über Kubota Future Cube

Kubota Future Cube ist eine Website, die die von Kubota entworfene "Zukunft der Erde und Technologie" verkörpert. Das Unternehmen hat sich dem Motto "For Earth, For Life" verpflichtet und engagiert sich in den Bereichen Ernährung, Wasser und Umwelt für das Leben auf der ganzen Welt.

Die Website stellt die Aktivitäten des Unternehmens auf globaler Ebene und unsere Leidenschaft und Philosophie dar, die seit unserer Gründung nicht nachgelassen hat, um einem breiteren Publikum "Future Earth and Technology" näher zu bringen.

Kubota Future Cube nutzt Full CG, um einem globalen Publikum die Visionen und Aktivitäten von Kubota für die Zukunft zu präsentieren. Derzeit sind "The Future of Agriculture Fully Automated Electric Tractor", "The Future of Air Large-Space Air Purification Technology" und "The Future of Resource Surface Melting Furnace" abrufbar. Dieser Bereich wird um weitere Inhalte ergänzt werden.

Mitarbeitende

Planung und Produktion: Dentsu, Dentsu Kansai Office, mount, und jitto

Executive Creative Director: Shingo Nishida

Creative Director: Daisuke Aoki

Project Director, Planer: Takuro Yamawaki

Copywriter: Takahito Aono

Web Director: Jeong-ho Im

Art Director, Designer, Planer: Masahiro Yonemichi

Technical Director, Entwickler: Kenji Okabe

Designer: Andreas Bryant Wutuh

Entwickler: Nana Terada

Assistant Designer: Reina Megan, Marin Yamasaki

Producer: Ko Yoshida

Project Manager: Tsubasa Makino

Concept Artist, Illustrator: James Gilleard

CG Director: Takeshi Yoong

CG Designer: Koudai Takiguchi, Qishu Zhu, Kazuyuki Sakamoto, Hina Ishikawa, Tomomi Yoshida

CG Producer: Tokihiko Tsukamoto

CG Project Manager: Natsumi Maki

Komponist der Musik: Satoshi Murai

Übersetzer: Jeff Shigematsu

Account Executives: Hiroshi Tatewaki, Yohei Yamasaki, Takahiro Takahashi, Naonori Yoshida

Kubota Corporation

President und Representative Director: Yuichi Kitao

Umsatz (konsolidiert): 2,6788 Billionen Yen (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022)

Anzahl der Mitarbeitenden (konsolidiert): 50.352 (Stand: 31. Dezember 2022)

Hauptsitz: 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka

Website der Kubota Corporation: https://www.kubota.com/

Die Kubota Corporation wurde im Jahr 1890 als Metallgussunternehmen gegründet. Als sich in Japan die Cholera ausbreitete, begann Kubota mit der Massenproduktion der ersten gusseisernen Rohre des Landes, um die Bevölkerung vor der Krankheit zu schützen.

Der Gründer des Unternehmens, Gonshiro Kubota, war der Meinung: "Produkte, die dem Land zum Wohlstand verhelfen, können nicht geschaffen werden, ohne dass man sein ganzes Wissen und seine Seele in ihre Entwicklung steckt." Er meinte auch: "Wir wollen, dass unsere Produkte nicht nur technisch ausgezeichnet sind. Sie sollen auch dem Wohl der Gesellschaft dienen." Im Sinne dieser Philosophie hat sich das Unternehmen stets für soziale Belange eingesetzt. Die Kubota Corporation entwickelte landwirtschaftliche Maschinen, um die Nahrungsmittelknappheit im Nachkriegsjapan zu bekämpfen, und baute eine Wasser- und Abfallwirtschaft sowie eine städtische Infrastrukturentwicklung auf, um dem rasanten Wirtschaftswachstum Rechnung zu tragen.

Seit der Jahrtausendwende expandiert die Kubota Corporation ihre globalen Aktivitäten. 2021 erreichte der Anteil des Auslandsumsatzes 78 und verteilte sich auf 120 Länder und Regionen in aller Welt, in denen das Unternehmen anspruchsvolle Herausforderungen in den Bereichen Klima und Umwelt in Angriff nimmt. Aktuell sieht die Kubota Corporation die Bereiche Lebensmittel, Wasser und Umwelt als ein Geschäftsfeld an, das sich wechselseitig beeinflusst, und entwickelt neue Lösungen, um die anspruchsvollen und komplexen Probleme zu bekämpfen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005396/de/

