Nach dem Dividendenabschlag bei der Allianz Aktie in der vergangenen Woche, ausgeschüttet wurde eine Dividende in Höhe von 11,40 Euro je Aktie, stand in den vergangenen Tagen eine kleinere charttechnische Unterstützungsmarke rund um 210,55 Euro im Blickpunkt. Mit Tagestiefs bei 211,65 Euro am Tag des Dividendenabschlags, dem 5 Mai, und bei 211,00 Euro ...

