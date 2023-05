NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns von 67,20 auf 70,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der verbesserungsfähigen Berichterstattung zur Auftragsentwicklung, des schwachen Diagnostikgeschäfts und Corindus werde nicht über die positiven Aspekte des Zwischenberichts wie die Fortschritte im Kerngeschäft sowie das Wachstum im Bereich bildgebende Verfahren sowie bei Varian gesprochen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 00:15 / BST

DE000SHL1006