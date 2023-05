DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in China auf niedrigstem Stand seit über zwei Jahren

Die Inflation in China hat sich im April weiter abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 0,7 Prozent im März, wie die Statistikbehörde mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Teuerung von 0,4 Prozent gerechnet. Es war der niedrigste Wert seit Februar 2021. Sowohl die Lebensmittel- als auch die Nonfood-Preise stiegen weniger stark.

Tourismus in Deutschland erholt - knapp unter Vorkrisenniveau

Der Tourismus in Deutschland hat sich deutlich von der Pandemie erholt - jedoch noch nicht wieder die Übernachtungszahlen des Vorkrisenniveaus erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gab es im März mit 31,8 Millionen Übernachtungen von Gästen ein Plus von 26,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Gegenüber März 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen noch um 3,7 Prozent niedriger.

Ifo-Institut: Lieferengpässe bei Lebensmitteln lassen weiter nach

Die Lieferengpässe bei den Einzelhändlern von Lebensmitteln haben im April nachgelassen, bleiben jedoch für viele Unternehmen weiter ein Problem. Das geht aus der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Im April meldeten demnach 70,4 Prozent der befragten Unternehmen solche Probleme, nach 77,7 Prozent im März. "Trotz nachlassender Lieferprobleme bleibt der Preisdruck bei Lebensmitteln hoch und die Mehrzahl der Händler erwartet kurzfristig weiter steigende Preise", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.

Bund gibt 1 Mrd Euro für Flüchtlingskosten - Finanzstreit geht weiter

Im Streit über die Finanzierung der Flüchtlingskosten haben Bund und Länder bei ihrem Gipfel im Kanzleramt nur eine vorläufige Einigung erzielt. Der Bund überweist den Ländern dieses Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend nach den mehrstündigen Gesprächen sagte. Eine langfristige Lösung soll bis November stehen. Einig waren sich beide Seiten darin, dass Asylverfahren und Abschiebungen schneller ablaufen sollen.

Scholz schließt Grenzkontrollen zu Anrainerstaaten wegen Flüchtlingen nicht aus

Angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Grenzkontrollen zu weiteren Nachbarstaaten Deutschlands nicht ausgeschlossen. Es sei "wichtig, dass wir unsere eigenen Grenzen gut bewachen", sagte Scholz am Mittwochabend nach dem Flüchtlingsgipfel mit den Ländern. Er verwies dabei auf die bestehenden Kontrollen zu Österreich und sagte: "Wir werden lageabhängig auch bei weiteren Anrainerstaaten ähnliche Schritte ergreifen beziehungsweise die Intensivierung von Schleierfahndung vornehmen."

Bundesregierung bestätigt Erlaubnis für Cosco-Einstieg beim Hamburger Hafen

Nach zwischenzeitlichen Zweifeln hat die Bundesregierung bestätigt, dass die chinesische Staatsreederei Cosco beim Hamburger Hafen einsteigen darf. "Die Bundesregierung bleibt dabei", dass Cosco "Anteile von weniger als 25 Prozent" am Containerterminal Tollerort (CTT) erwerben dürfe, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das Terminal wird vom Hamburger Hafenunternehmen HHLA betrieben.

Bundestag setzt Bürgerrat zu Ernährungsfragen ein

Mit Fragen rund um Ernährungspolitik, Lebensmittelkennzeichnungen und Essensverschwendung befasst sich ab Herbst ein neues Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern. Der Bundestag beschloss die Einsetzung des Bürgerrats "Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben", der voraussichtlich ab September tagen und bis Ende Februar 2024 Empfehlungen vorlegen soll.

Großbritannien behält EU-Gesetze doch länger als versprochen

Die Regierung in Großbritannien hat eine Frist gestrichen, bis zu der sie die letzten Gesetze aus der EU-Ära kassieren wollte, und damit Brexit-Konservative verärgert. Statt 4.000 EU-Rechtsvorschriften bis Ende des Jahres zu streichen, werde die Regierung nur etwa 600 Gesetze aufheben, sagte Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch und begründete dies mit "Rechtsunsicherheiten".

Colonna bekräftigt bei Treffen mit Qin wichtige Rolle Chinas für Frieden

Frankreich hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die bedeutende Rolle Chinas für "Frieden und Stabilität" in der Welt bekräftigt. "Wir wissen, wie wichtig Chinas Rolle auf der Weltbühne ist, und wie wichtig die Rolle ist, die es für den globalen Frieden und die Stabilität spielen kann", sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna bei einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang in Paris.

Ukraine meldet Rückzug russischer Truppen aus Teilen Bachmuts

Russische Truppen haben sich nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Militärbeamten aus einigen Gegenden der seit Monaten heftig umkämpften Stadt Bachmut zurückgezogen. Der Rückzug sei nach Angriffen durch ukrainische Soldaten erfolgt, erklärte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, in Onlinediensten. Demnach sind die russischen Truppen in der östlichen Region Donezk an einigen Stellen der Front um bis zu zwei Kilometer zurückgefallen.

Wagner-Chef wirft russischer Armeeeinheit Flucht vor

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einer russischen Armeeeinheit vorgeworfen, inmitten der heftigen Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut ihre Stellungen verlassen zu haben. "Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen", sagte Prigoschin in einer Video-Botschaft, während gleichzeitig Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau die große Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland abnahm.

Trump empfiehlt Republikanern Kurs auf Zahlungsausfall

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die Republikaner sollten die Regierung zum Zahlungsausfall zwingen, wenn die Demokraten im Streit um die Schuldenobergrenze keine Zugeständnisse bei den Ausgaben machen. Trump äußerte sich in einer von CNN-Moderatorin Kaitlan Collins moderierten Sendung in Manchester, New Hampshire, mit Republikanern und unentschlossenen Wählern. Die Veranstaltung zur Hauptsendezeit geriet schnell außer Kontrolle: Trump wiederholte Lügen über die Wahlen 2020 und verspottete E. Jean Carroll, die eine Verleumdungsklage gegen ihn und 5 Millionen Dollar Schadenersatz gewonnen hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Apr 5,2% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 4,4% - CBS

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,278 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,916 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,278 Bill JPY; -29,6% gg Vj

Philippinen BIP 1Q +6,4% gg Vorjahr (PROG +6,2%)

Philippinen BIP 1Q +1,1% gg Vorquartal

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.