Garching (ots) -Hygiene in der Küche ist ein absolutes Muss. Spätestens seit der Pandemie hat sich dieses Bewusstsein nochmals verstärkt. Für den Kampf gegen Keime und Bakterien stattet Gorenje den neuen UltraClean Geschirrspüler mit innovativer UV-Technologie aus. Ein unabhängiges Forschungsinstitut hat jetzt die Wirksamkeit von 99,99% bestätigt.Das neue Gorenje UltraClean Geschirrspüler Modell GV693C60UVAD glänzt mit höchster Spülkraft, perfektem Trocknungsergebnis sowie innovativer UV-Technologie. Eine Kombination, die nicht nur die Jury des German Design Awards 2023 überzeugte. Aktuell wurde Gorenje auch mit dem begehrten IF Design Award ausgezeichnet, der das herausragende Produktdesign der aktuellen Geschirrspüler Generation würdigt. In Sachen Hygiene punktet der UltraClean Geschirrspüler mit einer weiteren Auszeichnung: Das schwedische Institut Micans (Microbial Analytics Sweden AB) hat die antibakterielle Wirksamkeit der neuen UV-Technologie offiziell geprüft und bestätigt. Mit der Kraft des UV-Lichtes werden Bakterien zu 99,999% bereits bei niedrigen Programmtemperaturen wie Eco 55 °C effizient beseitigt.Die optional aktivierbare UV-Funktion ist im Hydrauliksystem des Geschirrspülers platziert und kann bei allen gängigen Programmen einfach zugeschaltet werden. Kurz gesagt: Gorenje bietet Hygiene auf Knopfdruck - auch bei niedrigen Temperaturen! Das spart Energie und bietet eine schonende Reinigung von Ess- und Kochgeschirr.Ultratrockenes Geschirr - SmartUltra DryEbenso zuverlässig wie die Hygienewirkung ist auch die Trocknungsleistung des UltraClean-Spülers. Selbst nasses Plastikgeschirr gehört dank SmartUltra Dry der Vergangenheit an: Ein nach dem Spülzyklus aktivierter Ventilator reduziert den heißen Dampf, wobei die Feuchtigkeit direkt in die Wanne zurückgeleitet wird. Die Gerätetür öffnet sich gerade weit genug, um überschüssigen Dampf entweichen und Frischluft einströmen zu lassen. Das Spülgut inklusive Plastikgeschirr ist nach Programmende vollständig trocken, abgekühlt und kann sofort ausgeräumt werden.Bedienung und Dosierung leicht gemachtAls wahrer Alltagshelfer verhindert die UltraClean Geschirrspülmaschine auch Fehl- oder Überdosierung des Geschirrspülpulvers dank praktischer AutoDose-Funktion. Über das herausnehmbare und leicht zu reinigende AutoDose Fach wird je nach gewähltem Spülprogramm immer exakt die richtige Reinigungsmittel-Menge für bis zu 20 Spülgänge automatisch dosiert. Die flexible Verwendung von Spülmaschinen-Tabs ist dennoch zusätzlich jederzeit möglich.Die Bedienung des Geschirrspülers kann bequem via Smartphone und der ConnectLife App erfolgen. Das mobile Endgerät wird so zur praktischen Steuerzentrale im Haushalt: Auswahl des Spülprogramms, Benachrichtigungen, sobald der Spülgang abgeschlossen ist oder das Verwalten von Service-Anfragen sind nur einige smarte Funktions-Beispiele der App.Nutzerfreundlichkeit und NachhaltigkeitAuch die weiteren Ausstattungsmerkmale überzeugen: Eine durchdachte Innenraumgestaltung mit Besteckschublade sowie Geschirrkörben mit maximal beweglichen Einsätzen sorgt für perfekte Spülergebnisse von bis zu 16 Maßgedecken gleichzeitig. Mithilfe des flexiblen MultiClack-Systems ist der Oberkorb höhenverstellbar und das Geschirr lässt sich platzsparend einräumen. Ein zusätzlicher Sprüharm erzielt bis zu 30% bessere Reinigungsergebnisse, während eine intensive Reinigungszone im hinteren Teil der Spülwanne mit zwei Sprühdüsen selbst hartnäckigste Verschmutzungen mühelos löst. Die bewährte Technologie IonTech neutralisiert auch bei voller Beladung alle unangenehmen Gerüche. Der bürstenlose Inverter PowerDrive-Motor mit hoher Lebensdauer ist leistungsstark und dabei extrem geräuscharm. Optimierte Reinigungsprogramme mit smarten Zusatzoptionen sorgen für glänzende Resultate - bei einem Wasserverbrauch von weniger als 10 Litern im EcoProgramm sowie einer Energieeffizienzklasse C.Ab sofort im Handel verfügbar:UltraClean Geschirrspüler GV693C60UVADEnergieeffizienz C, 16 Maßgedecke, vollintegriert, Einbaumaße: 60x82x55,5 cm,UVP: 1.438.- EuroWeitere Informationen unter: www.gorenje.de