Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX hat sich unterhalb der Marke von 16.000 Punkten festgefahren. Zum Handelsstart legte der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,39 Prozent auf 15.958 Punkte zu. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetAuf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte ...

