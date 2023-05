Garching (ots) -Die neue Geschirrspüler-Generation von Gorenje wurde ein zweites Mal für herausragendes Produktdesign ausgezeichnet. Nach der Special Mention des German Design Award 2023 folgt jetzt der renommierte iF Design Award.Wieder Grund zur Freude bei Gorenje: Die vollintegrierten UltraClean Geschirrspüler setzten sich beim diesjährigen iF Design Award gegen mehr als 11.000 Einsendungen aus 56 Ländern durch. Die mit 132 Designexperten hochkarätig besetzte iF-Jury überzeugte das benutzerfreundliche Design der Gorenje Geschirrspüler auf ganzer Linie: Die vollständig flexibel verstellbaren Geschirrkörbe, die perfekt durchdachte Innenbeleuchtung sowie die Verwendung von Akzentfarben und selbsterklärenden Icons zur einfacheren Bedienung sind nur einige Beispiele des innovativen Produktdesigns, mit dem Gorenje beim iF Design Award punkten konnte.Natürlich überzeugen die UltraClean Geschirrspüler auch dank ihrer hervorragenden Reinigungs- und Trockenleistung. Die SmartUltraDry-Funktion sorgt mittels speziellem Ventilationssystem und der automatischen Türöffnung für restlos trockenes Geschirr. Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch so weit, damit überschüssiger Dampf entweichen kann. Die AutoDose-Funktion verhindert Über- oder Fehldosierung von Reinigungsmittel. Je nach gewähltem Spülprogramm wird immer exakt die richtige Reinigungsmittel-Menge für bis zu 20 Spülgänge automatisch dosiert. Besonderes Highlight ist die UV-Licht-Funktion, die Bakterien zu 99,99% auch bei niedrigen Temperaturen effizient beseitigt. Bestätigt wurde dies aktuell durch das unabhängige Forschungsinstitut Micans.Weitere Informationen unter: www.gorenje.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/5506460