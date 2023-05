EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MHP Hotel AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 - Umsatz pro verfügbarem Zimmer steigt deutlich



Umsatz im ersten Quartal 2023 steigt mit 26,6 Mio. Euro (Vorjahr: 9,3 Mio. Euro) auf Rekordniveau

Anstieg der Belegungsquote des Hotelportfolios auf 60,5 % (Vorjahr: 27,4 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer mit 114 Euro deutlich über Vor-Corona-Niveau (Q1 2019: 105 Euro) München 11. Mai 2023 - Die im Qualitätssegment m:access der Börse München notierte MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24 ), eine gründergeführte unabhängige Hotel-Investment- und -Management-Plattform, hat heute ihr Hotel-Performance-Update für das erste Quartal veröffentlicht. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat sich der bereits im Vorjahr eingesetzte Aufschwung fortgesetzt. Deutlich höhere Belegungszahlen und ein weiterer Anstieg der durchschnittlichen Zimmerraten führten bei dem unabhängigen Hotelbetreiber im ersten Quartal 2023 zu einem Rekordumsatz von 26,6 Mio. Euro nach 9,3 Mio. Euro im ersten Quartal 2022, das noch stark von den Reiserestriktionen durch die COVID-19-Pandemie geprägt war. Umsatz pro verfügbarem Zimmer steigt auf Vor-Corona-Niveau

MHP (Munich Hotel Partners) konnte im ersten Quartal 2023 für die Branche wichtige Performance-Zahlen deutlich verbessern. Die Belegungsquote des Hotelportfolios (ohne das Joint-Venture in Basel) stieg auf 60,5 % nach 27,4 % im ersten Quartal 2022 und 63,4 % im ersten Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019. Der durchschnittliche Zimmerpreis belief sich im ersten Quartal 2023 auf 189 Euro nach 160 Euro im Vorjahresquartal und 166 Euro im ersten Quartal 2019. Damit lag nicht nur der durchschnittliche Zimmerpreis, sondern auch die zentrale Performancekennzahl RevPar (Umsatz pro verfügbarem Zimmer) für das Gesamtportfolio mit 114 Euro über dem Vor-Corona-Niveau (105 Euro). Im Resultat ist es MHP gelungen, nicht nur einen nominal, sondern einen effektiv über der Inflationsrate liegenden durchschnittlichen Zimmerpreis zu erzielen. Für das zweite Quartal 2023 rechnet die MHP Hotel AG mit einer weiteren Erholung der Hotelkonjunktur. Die Belegungsquote wird für das laufende Quartal auf dem Vor-Corona-Niveau erwartet, jedoch bei anhaltend deutlich gestiegenen Zimmerpreisen. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Die erfreuliche Geschäftsentwicklung im turnusgemäß eher schwächeren ersten Quartal spiegelt die Erholung der Reisetätigkeit, ob privat oder geschäftlich, nach Ende der Pandemie wider. Unsere dynamische Preisgestaltung hat es uns in den vergangenen Quartalen zudem ermöglicht, die Zimmerpreise deutlich zu erhöhen und die inflationsbedingten Kosten- und Preissteigerungen an die Kunden weiterzureichen." Starke Geschäftsentwicklung trotz Abweichung von Ergebnisprognose im Rahmen der Abschlussprüfung 2022

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Mai 2023 gemeldet, haben sich im Rahmen der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022 entgegen der ursprünglich kommunizierten EBITDA-Prognose einmalige Sondereffekte im operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro ergeben, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu berücksichtigen sind. Das voraussichtliche Konzern-EBITDA für 2022 wird damit bei rund 0,7 Mio. Euro liegen. Ursächlich für die Änderungen im EBITDA sind Rückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro sowie Aufwendungen von 0,5 Mio. Euro, die primär aus der anhaltend strittigen Rechtsauslegung im Hinblick auf eine mögliche Rückforderung von Corona-Beihilfen in Österreich resultieren. Mit voraussichtlichen Konzernerlösen für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 104,8 Mio. Euro war der Geschäftsverlauf, trotz Reisebeschränkungen in der ersten Jahreshälfte, insgesamt erfreulich. Die Liquidität der MHP Gruppe hat sich zum 31. Dezember 2022 um 1,4 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro erhöht. Zudem konnten im Geschäftsjahr 2022 wesentliche nicht operative Verbindlichkeiten in Höhe von 13,7 Mio. Euro, die aus der Pandemiezeit und dem Reverse-IPO resultierten, getilgt werden. Davon wurden rund 8,0 Mio. Euro in bar sowie 5,7 Mio. Euro in Aktien der Gesellschaft bzw. durch die Verrechnung mit Forderungen zurückgeführt. Die Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2022 ist für den 17. Mai 2023 vorgesehen und wird durch einen Earnings Call mit dem Vorstand begleitet. Eine Anmeldung für den Call am 17. Mai um 11:00 Uhr kann über den folgenden Link vorgenommen werden: https://research-hub.de/events/registration/2023-05-17-11-00/CDZ0-GR Weitere Informationen zur Geschäfts- und Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im ersten Quartal 2023 sind unter folgendem Link zu finden: https://www.mhphotels.com/berichte/ Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Das JW Marriott Hotel München und das Conrad Hamburg werden voraussichtlich im Jahr 2024 eröffnen.

Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations:

