Unterföhring (ots) -"Warum hast du überhaupt Kinder, wenn du Karriere machen willst?" "Du musst dein Kind auch mal schreien lassen, sonst lernt es das nie!" "Wie? Du stillst noch?" Sätze, die fast jede Mutter kennt. In einer Forsa-Studie* geben 77 Prozent der Mütter an, im Umgang mit ihrem Kind kritisiert zu werden. Diese Kritik fühlt sich für viele Mütter an wie Mobbing. sixx will das ändern! Anlässlich des Muttertages am Sonntag, 14. Mai 2023, klärt sixx mit einer multimedialen Kampagne über die verschiedenen Facetten von MomShaming auf, wirbt für mehr gesellschaftliche Toleranz und macht allen Müttern Mut: Jede Mutter ist einzigartig. Jede Familie ist einzigartig. Jeder Weg ist einzigartig. Kurz: sixx ruft auf zu VivalaMamma!"Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen, ohne dass man dafür kritisiert wird, geht nicht", weiß sixx-Ordnungs-Coach Isabella Franke. "Bei Männern ist es das Normalste der Welt, aber bei einer Frau nicht. Sie ist sofort eine Rabenmutter und egoistisch." Kritische Kommentare zum Umgang mit ihren Kindern begegnen der Zweifach-Mama täglich. "Diese Kommentare machen mich nicht nur wütend, sondern lösen Selbstzweifel in mir aus. Und das Traurige: Man hört dann weniger auf sein Bauchgefühl."sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Mom-Shaming ist ein Thema mit großer gesellschaftlicher Relevanz. Es ist uns ein Anliegen, am Muttertag auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Mit unserer Reichweite wollen wir mehr Toleranz gegenüber und auch unter Müttern schaffen - mit einer klaren Botschaft: StopMomShaming und VivalaMamma."Das gesamte Muttertags-Wochenende (13. und 14. Mai 2023) finden im TV und auf den sixx-Social-Media-Kanälen diverse Elemente von Straßenumfragen, Q&A's bis hin zu Erfahrungsberichten zum Thema MomShaming statt. Unterstützt wird die Kampagne von Müttern wie Paula Lambert, Madita van Hülsen, Isabella Franke, Romina Langenhan, Lana Witting (Geschäftsleiterin taz Genossenschaft) und von "Echte Mamas", der größten Community für Mütter, und vielen weiteren Momfluencern.*Forsa-Umfrage im Auftrag des Bio-Breiherstellers Löwenzahn Organics 2018.