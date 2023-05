DAX bleibt im Korridor. Bayer enttäuscht. Telekom überrascht

Richard Pfadenhauer,

Den Aktienmärkten fehlen weiterhin die Impulse. Der anhaltende Datenreigen reicht ebenso wenig wie die gestern gemeldeten Inflationszahlen aus den USA oder die Entspannung an den Anleihemärkten. Vielmehr bremsen der erneute Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China. Die Deflation der Erzeugerpreise in China schüren Spekulationen um Zweifel an einem deutlichen Aufschwung. Am Nachmittag werden Erzeugerpreisdaten aus den USA erwartet. Bei Einzelwerten zeigten sich derweil in der ersten Handelsstunde teils deutliche Kursaufschläge.

Bayer präsentierte für Q1 schwache Zahlen und schränkte die Jahresprognose auf das untere Ende ein. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag von rund fünf Prozent. Die Deutsche Telekom, Hannover Rück und SMA Solar konnten hingegen mit ihren Daten für die ersten drei Monate des Jahres positiv überraschen. Die Bonner haben ihre Prognose für das Gesamtjahr sogar leicht angehoben. Die beiden DAX®-Titel eröffneten daraufhin mit Kursgewinnen. Bei SMA Solar nutzten Investoren die Nachrichten für Gewinnmitnahmen. Adidas, BMW, Heidelberg Materials, Jungheinrich, MTU Aero Engines, SAP und Varta laden heute zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.960/16.020/16.110 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.780/15.860/15.900/15.930 Punkte

Der DAX® eröffente mit einem Gap und schob sich im weiteren Verlauf an die Widerstandsmarke von 15.960 Punkte heran. Gelingt der Ausbruch über das Level rückt die Widerstandszone zwischen 16.000/16.010 Punkten in greifbare Nähe. Viele Investoren dürften einen signifikanten Ausbruch über die 16.000 Punktemarke abwarten ehe sie neue Engagements eingehen. In den zurückliegenden Tagen prallte der Leitindex häufig an dieser Marke nach unten ab. Auf der Unterseite findet der DAX® weiterhin zwischen 15.860 und 15.880 Punkten eine Unterstützungszone. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 6,95. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2023 -11.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2016 - 11.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,49 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 272,64 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.05.2023; 10:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3KQD 3,50* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 5,09* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 6,95* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 7,76* 11.100 16.900 21.07.2023

*max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.05.2023; 10:00 Uhr

