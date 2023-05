Schwalbach am Taunus (ots) -Es ist ein lauer Sommertag, du bist umgeben von entspannten Musikfans und im Hintergrund hörst du schon die Songs deiner Lieblingsband - ganz klar, es ist Festivalsommer! In diese Stimmung versetzt Gillette Venus dich jetzt das ganze Jahr: mit dem neuen Systemrasierer in der Festival-Edition. Der Look versprüht bereits die positiven Summer Vibes, auf die wir uns so freuen. Und das Rasurerlebnis ist genauso easy wie ein Festivaltag. Ab April 2023 sind der neue Gillette Venus Comfortglide Sugarberry in der Festival-Edition und die passenden Klingenpacks im Handel erhältlich.Musik, Tanzen und ein Gefühl von Freiheit: Schon beim Gedanken an die Festival-Saison kribbelt es vor Freude im Bauch, die Füße tappen zum Beat und im Kopf entsteht ein Sound aus deiner Lieblingsmusik und nicht enden wollendem Jubel. Diese ganz besondere Stimmung - eine Mischung aus guter Laune, Leichtigkeit und trendigen Looks - fängt Gillette Venus mit der neuen Festival-Edition ein und bringt sie zu dir ins Badezimmer. Jeden Tag.Summer-Feeling im heimischen BadDer neue Gillette Venus Comfortglide Sugarberry in der Festival-Edition zaubert ein Gefühl von Sommer auf die Haut und sorgt mit fünf Klingen für eine gründliche und langanhaltende Rasur. Die beweglichen Rasiergelkissen erzeugen einen zarten Schaum und machen zusätzliches Rasiergel überflüssig - das ist besonders praktisch, wenn man wie beim Festival mit wenig Gepäck unterwegs ist. Zusammen mit dem Gleitstreifen mit einem Hauch von Vitamin E ermöglichen sie zudem ein müheloses und angenehmes Gleiten auf der Haut. Mehr Komfort geht nicht! Dank des soliden, langlebigen Handstücks liegt der Rasierer gut und sicher in der Hand - so kannst du damit auch mal unter der Dusche zu deinem Lieblingssong dancenGlücksgefühle für den AlltagNadine Breaty, Brand Ambassador von Gillette Venus, durfte schon einen Sneak Peek auf das neue Produkt werfen und ist total begeistert: "Festivals machen nicht nur in dem Moment einfach Spaß und gute Laune. Auf dieses ganz bestimmte Gefühl, mittendrin im Leben zu sein und die Musik zu genießen, freue ich mich immer schon lange im Voraus. Die neue Festival- Edition von Gillette Venus holt dieses Glücksgefühl in meinen Alltag. Ich liebe es!"Nachhaltiger Eyecatcher im Festival-LookDie pink-gelbe Verpackung der Gillette Venus "Comfortglide Sugarberry Festival-Edition" vermittelt nicht nur farbenfrohes Festival-Feeling, sie ist auch plastikfrei aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Die Innenschale besteht aus recycelbarem Zellstoff mit 95 % Altpapier, die Packung enthält mindestens 37 % Altpapier. Karton und Innenschale sind FSC-zertifiziert.Mit Gillette Venus zum LollapaloozaWie es sich anfühlt, auf einem Festival einmalige Erinnerungen für das ganze Leben zu schaffen, können die Fans der Gillette Venus Comfortglide Sugarberry Festival-Edition in diesem Sommer selbst erleben: Sie haben die Chance, Tickets für das bunte und vielfältige Lollapalooza-Festival zu gewinnen. Über einen QR-Code auf der Produktpackung kann sich jede*r ganz einfach für das Gewinnspiel registrieren. Klingt gut, oder? Dafür gibt es tosenden Applaus für Gillette Venus!Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble, Director Communications Grooming DACH Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Nina Knecht, Tel.: +49 (0)6196 89 8760, E-Mail: knecht.n@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg, Sarah Huth, Mobil +49 1734390547, E-Mail: Sarah.Huth@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Gillette Venus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130789/5506520