Möglingen, 11. Mai 2023.



"Turbo Boost Your IT Services" lautet das Motto von USU auf dem diesjährigen 18. Best Management Practice Kongress (BMPK) vom 24.-26. Mai in Seeheim-Jugenheim. Dabei stehen Best Practices und Lösungen zur Prozess- und Kostenoptimierung in den Bereichen IT & Enterprise Service Management (ITSM, ESM) sowie IT Monitoring (ITM) im Mittelpunkt. Als Gold-Sponsor bietet USU ein breites Informationsangebot: Zwei Keynote-Vorträge von Kunden, vier Live-Sessions am Messestand (Nr. 2) und fünf Experten, die individuelle Fachfragen beantworten. Weitere Informationen erhalten Kongressteilnehmer auf der USU-Event-Seite . Win the race with USU. Zu den fachlichen Highlights zählen besonders zwei Vorträge von Referenzkunden: "Race the race - gewinne das Rennen gegen Ausfälle & Probleme": Matthias Nischwitz, Head of IT & Enterprise Service Management bei Jungheinrich AG schildert, warum Verantwortliche oftmals eine Echtzeit-Ansicht der IT-Anwendungen und -infrastrukturen benötigen, um die Ausfallzeiten von Business-Services zu reduzieren und Störungen zu minimieren.



"High Performance garantiert! Was ITSM-Technologie und die Königsklasse des deutschen Motorsports gemeinsam haben": Lars Burkardt, Servicemanager Group - IT Services bei EDAG Engineering GmbH beschreibt, wie das Unternehmen den Wechsel in die SaaS-Umgebung gemeistert und seine IT zukunftsfähig gemacht hat. "Wir freuen uns auf den umfassenden fachlichen Austausch im Rahmen des BMPK-Kongresses und die enge Zusammenarbeit mit unserem neuen Kompetenzpartner SERVIEW GmbH, der diese Fachveranstaltung seit vielen Jahren erfolgreich etabliert hat", sagt Peter Stanjeck, Managing Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar. Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



