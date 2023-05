11. Mai 2023, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One Materials Corp. ("Nano One" oder das "Unternehmen") ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von Hochleistungs-Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Nano One hat seinen konsolidierten Zwischenabschluss (der "Abschluss"), und die Management's Discussion & Analysis ("MD&A") zum und für die drei Monate zum 31. März 2023 ("Q1 2023") eingereicht und freut sich, die folgenden Highlights aus dem ersten Quartal 2023 zu präsentieren.

Wichtigste Punkte und Meilensteine im Q1/2023

- Betriebskapital von rund 35,7 Mio. CAD; Barmittel von rund 40,1 Mio. CAD

- Abschluss des Kathoden-Evaluierungsprojekts und Ausbau der Zusammenarbeit mit Automobil-OEM

- Neue Programmfinanzierung durch SDTC

- Drei neue Patente erteilt und zugelassen in Taiwan, Korea und den USA

- Erlöse von rund 3,7 Mio. CAD aus der Ausübung von Aktienoptionen

- Fortschritte bei den kommerziellen Plänen für LFP und andere Kathodenmaterialien

Meilensteine des Unternehmens im Q1/2023

Neue Programmfinanzierung durch SDTC

Am 13. Februar 2023 gab das Unternehmen die Gewährung von nicht verwässernden, nicht rückzahlbaren Fördermitteln in Höhe von bis zu 10.000.000 CAD von Sustainable Development Technology Canada ("SDTC") bekannt. Diese Mittel werden die Umstellung der kürzlich von Nano One erworbenen hochwertigen LFP-Anlage von JMBM Canada in Candiac, Québec, Kanada (November 2022), auf das patentierte One-Pot-Verfahren für die Pilotproduktion von LFP im industriellen Maßstab fördern.

Sie schließen auch finanzielle Mittel zur Unterstützung von Konstruktion, Bau und Betrieb eines Multikathoden-Pilotzentrums (MCPH) ein, um Nano Ones One-Pot- und Metal-Direct-to-CAM-Prozesse für die Pilotproduktion von LFP-, NMC- und LNM-Kathodenaktivmaterialien (CAM) der nächsten Generation in industriellem Maßstab anzupassen und voranzutreiben.

Abschluss des Kathoden-Evaluierungsprojekts und Ausbau der Zusammenarbeit mit Automobil-OEM

Am 21. Februar 2023 gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Evaluierung und des Benchmarkings seines Verfahrens, seiner Kathodenmaterialien und seiner technisch-wirtschaftlichen Modelle im Rahmen einer Kathoden-Evaluierungsvereinbarung mit einem globalen Automobilhersteller bekannt. Dieser Erfolg hat die Parteien zu einer neuen Kathoden-Evaluierungsvereinbarung veranlasst, die auch LFP in das Programm einbezieht und die Zusammenarbeit auf die Leistungs-, Kosten- und Umweltspezifikationen von Kathodenmaterialien ausweitet, um die Anforderungen des OEM zu erfüllen.

Fortschritte bei den kommerziellen Plänen für LFP und andere Kathodenmaterialien

Am 24. April 2023 berichtete das Unternehmen über den neuesten Stand seiner kommerziellen Pläne, um die Kommerzialisierung seines One-Pot-Verfahrens zu beschleunigen, beginnend mit 200 Tonnen pro Jahr ("tpa") im Jahr 2023 und gefolgt von einem schrittweisen Ausbau auf 2.000 tpa, 10.000 tpa und schließlich Hunderttausende von Tonnen pro Jahr. Um die kommerzielle Probenahme, die Abnahme und die ersten Einnahmen zu beschleunigen, wird Nano Ones Anlage in Candiac in Québec mit den neuen One-Pot-Reaktoren und der Technologie des Unternehmens nachgerüstet. Die Anlage wird im Q3/2023 mit einer anfänglichen Kapazität von 200 tpa in Betrieb genommen, die dann auf bis zu 2.000 tpa gesteigert werden soll.

Die Technologie, das Produktionszentrum und die Pläne von Nano One stellen eine bahnbrechende Möglichkeit dar, um in Nordamerika nachhaltige, saubere Lieferketten für Batterien zu sichern. Nano One wird LFP zunächst in Nordamerika auf den Markt bringen, gefolgt von Europa und dem indopazifischen Raum. Dadurch erhält das Unternehmen Zugang zu exponentiellem Umsatzwachstum, um Hunderte Gigawattstunden an Batteriespeichern und Millionen Elektrofahrzeuge mit Energie zu versorgen.

Finanzlage und Ergebnisse im Q1/2023

- Gesamtvermögen von rund 56,9 Mio. CAD (Q4/2022 - rund 56,1 Mio. CAD)

- Gesamtverbindlichkeiten von rund 7,5 Millionen CAD (Q4 2022 - rund 2,6 Millionen CAD) ohne Schulden

- Positiver Netto-Cashflow von rund 625.000 CAD im Quartal

- Erlöse aus Regierungsprogrammen, Zinserträgen und Ausübungen von Aktienoptionen und Optionsscheinen in Höhe von rund 7,6 Mio. CAD, die den Verbrauch liquider Mittel während des Quartals mehr als ausgeglichen haben

- Aktivierte Investitionen in Ausrüstung, Einrichtungen und Bautätigkeiten in Höhe von rund 1,1 Mio. CAD zusätzlich zu Nettoinvestitionen in Forschung und Betriebskosten in Höhe von rund 1,9 Mio. CAD

In Anbetracht der jüngsten Unsicherheit im Bankensektor möchten wir unseren Aktionären versichern, dass unsere Finanzmittel auf mehrere in Kanada zugelassene Banken und große Finanzinstitute verteilt sind und dass unser konservativer, diversifizierter Ansatz bei der Verwaltung unserer Finanzmittel unsere Einstellung widerspiegelt, dass Sicherheit oberste Priorität hat.

Eine detailliertere Erörterung der Zwischenergebnisse des ersten Quartals 2023 von Nano One finden Sie im Abschluss und den MD&A des Unternehmens, die unter http://www.sedar.com verfügbar sind.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Das Unternehmen will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

mailto:info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das künftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte künftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel sowie die künftigen Investitionsausgaben und sonstigen Ausgaben für bestimmte Tätigkeiten, den Schutz des geistigen Eigentums; die Nachfrage in der Branche; die Fähigkeit, Mitarbeiter, Berater oder Fachleute mit speziellen Fähigkeiten und Kenntnissen zu finden; die voraussichtlichen gemeinsamen Entwicklungsprogramme; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, die Tätigkeiten und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; der Beginn einer Kommerzialisierungsphase; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenz-, Lieferketten- und Joint-Venture-Möglichkeiten des Unternehmens und potenzielle Lizenzvereinbarungen; den Zweck der Erweiterung seiner Einrichtungen; und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Ausführung der Pläne des Unternehmens - die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die erfolgreiche aktuelle und künftige Zusammenarbeit mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktionsszenarien; die erwartete globale Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresinformationsblatt vom 29. März 2023, beide für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedar.com verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70495Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70495&tr=1



