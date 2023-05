Der Marketingexperte Jason Modemann von Mawave hat auf der OMR in Hamburg fünf Hacks geteilt, die Marken wie Coca-Cola zum Kult gemacht haben. Am 9. und 10. Mai fand in Hamburg wieder die OMR statt, mit 70.000 Besucher:innen eine der größten Digital- und Medienmessen der Welt. Rund 800 Redner:innen standen dabei auf der Bühne, um ihr Wissen an die Gäste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...