Volvo Trucks hat im ersten Quartal 2023 486 Bestellungen für Elektro-Lkw erhalten, was einem Anstieg von 141 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im Jahresverlauf dürften es noch mehr werden, weil die Schweden mit den E-Lkw in weitere Länder expandieren wollen. Volvo Trucks hat seit der Markteinführung seines ersten Elektro-Lkw im Jahr 2019 fast 5.000 E-Lkw in rund 40 Länder verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...