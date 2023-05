Bonn (ots) -Am Sonntag, dem 14. Mai 2023 bestimmen zwei wichtige Wahl-Ereignisse das Programm von phoenix. In der Freien Hansestadt Bremen wird eine neue Bürgerschaft gewählt. In der Türkei finden die mit Spannung erwarteten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Über beide Ereignisse wird phoenix am Sonntag und Montag insgesamt mehr als 14 Stunden ausführlich live berichten.Los geht es am Sonntag ab 17.00 Uhr mit einer phoenix vor ort-Strecke aus dem Bonner Studio. Durch die Sendung führt Michaela Kolster. Neben Live-Schalten nach Ankara und Istanbul wird es in dieser ersten Wahlsendung zunächst schwerpunktmäßig um Bremen gehen. Aus der Bremischen Bürgerschaft melden sich unsere phoenix-Reporter Marc Steinhäuser und Tina Dauster mit Eindrücken vom Wahltag sowie mit einem Interview eines Experten zur Bremer Landespolitik. Ab 18.00 Uhr zeigt phoenix - als einziger deutscher Sender - die Prognosen von ARD und ZDF. Experte im Studio ist der Wahl- und Parteienforscher Prof. Lothar Probst, der in seiner aktiven Zeit an der Universität Bremen tätig war. Wird SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Koalition mit Grünen und Linken weiterführen können? Jüngste Wahlumfragen sagen vor allem bei den Grünen Stimmenverluste voraus, die die Fortführung der Koalition gefährden könnten. Im Anschluss an die Prognose werden erste Reaktionen der Parteien in Bremen und Berlin erwartet. Die Berliner phoenix-Korrespondent:innen werden die Stimmen von Gewinnern und Verlierern in den Parteizentralen einfangen. Da die Auszählung aufgrund des komplizierten Bremer Wahlsystems länger als sonst üblich dauern wird, werden erste Hochrechnungen erst am späteren Abend vorliegen.Nach der 20-Uhr-Tagesschau mit Gebärde führt phoenix-Moderator Aydogan Makasci ab 20.15 durch die nächste phoenix vor ort-Strecke, diesmal schwerpunktmäßig zur Türkei-Wahl. phoenix wird über den Verlauf der Wahl berichten und dazu mehrmals live nach Ankara und Istanbul schalten. Experte im Studio ist der Politikwissenschaftler und Türkei-Kenner Prof. Burak Çopur von der Internationalen Hochschule. Wahlumfragen sagen ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kiliçdaroglu voraus. Gegen 22.00 Uhr werden Reden der Spitzenkandidaten zum Ausgang des ersten Wahldurchgangs erwartet. Möglicherweise werden beide zwei Wochen später in einer Stichwahl erneut gegeneinander antreten müssen.Um 22.15 Uhr analysiert Eva Lindenau in der phoenix wahlrunde die Wahlen in der Türkei: Ihre Gäste im Berliner Studio sind der Welt-Korrespondent Deniz Yücel und Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel.Um 23.00 Uhr meldet sich Marlon Amoyal noch einmal aus dem Bonner Studio mit einer Zusammenfassung des Tages und neuesten Zahlen aus der Türkei und aus Bremen. Experte an seiner Seite ist erneut der Bremer Wahl- und Parteienforscher Prof. Lothar Probst, der die neuesten Zahlen analysiert und einordnet. Wird es die erwartete Stichwahl zwischen Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kiliçdaroglu geben? Und wie wird sich das türkische Parlament künftig zusammensetzen? Und kann es in Bremen eine Wiederauflage der Rot-Grün-Roten Koalition geben?Die Wahlen in der Türkei und Bremen stehen auch Montag, dem 15. Mai 2023 im Mittelpunkt des phoenix-Programms: Durch die Frühsendung phoenix vor ort ab 8.00 Uhr führen Stephan Kulle und Claudia Davies. Sie werden neueste Zahlen und Hochrechnungen aus Bremen und der Türkei präsentieren. In Bremen wird die Auszählung bis zum Endergebnis mehrere Tage dauern. Aus Berlin melden sich die phoenix-Korrespondent:innen mit Interviews mit Parteienvertreter:innen und deren Einschätzungen zu den Wahlen. Im Laufe des Tages werden zudem Pressekonferenzen der Bundesparteien nach deren Gremiensitzungen erwartet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5506559