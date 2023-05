Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) hat die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Wir haben bereits im Februar geschrieben, dass wir neben Schatten auch Licht sehen. (Kinross Gold Zahlen überzeugen Anleger nicht ) Zu diesem Zeitpunkt handelte der Aktienkurs an der Heimatbörse in Toronto bei 5,29 CAD. Schlusskurs gestern (10.05.2023) bei 7,42 CAD. Ein sattes Plus von 2,13 CAD (40,26%)! Da lohnt es sich doch, einen Blick auf die präsentierten Zahlen zum 1. Quartal zu werfen. Ausserdem gibt ...

