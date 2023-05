Der Börsekandidat Croma Pharma, Anbieter von Hyaluron-Fillern und Botulinumtoxin, hat die Marktzulassung für Letybo®, das Botulinumtoxin-Produkt des Unternehmens, in 12 weiteren europäischen Märkten erhalten. Dazu gehören Belgien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Malta, Norwegen, die Slowakei und Schweden. Letybo® wird in den kommenden Wochen in diesen Ländern eingeführt. Im Jahr 2022 erhielt Croma bereits Marktzulassungen und leitete die Einführung von Letybo® in 11 ersten Märkten ein (darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Rumänien und das Vereinigte Königreich). Als ...

